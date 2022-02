Les policiers ont distribué des avis aux manifestants, les prévenant des arrestations imminentes et des accusations criminelles contre ceux qui siègent au centre-ville et dans un stationnement à l’est du centre-ville, qui est devenu une cour d’approvisionnement pour les manifestants.

(Ottawa) Des agents de la Sûreté du Québec (SQ) viennent gonfler les rangs policiers à Ottawa pour participer à l’intervention visant à déloger les manifestants qui occupent le centre-ville depuis 21 jours. Dans les rues de la capitale, on a érigé des barrières en métal pour protéger des édifices parlementaires.

Des sources au sein de la SQ ont confirmé à La Presse que la Police provinciale de l’Ontario (OPP) a demandé assistance à la SQ, et à d’autres corps de police, pour aider la police d’Ottawa à libérer la capitale nationale soumise à un blocus de manifestants anti-mesures sanitaires depuis maintenant trois semaines.

Des spécialistes en manifestation et en contrôle de foule, et des équipes d’urgence de la Sûreté du Québec seront dépêchés à Ottawa aujourd’hui et assermentés de façon à pouvoir agir en Ontario.

« Le message qui a été envoyé, c’est que c’est assez. Il y aura des interventions très structurées et cadrées à court terme. Les policiers de la Sûreté du Québec sont habitués à faire face à des manifestations et nos policiers ont souvent démontré leur expertise », a confié à La Presse une source policière qui a requis l’anonymat, car elle n’est pas mandatée pour parler aux médias dans ce dossier précis.

On ne sait pas combien de policiers de la SQ seront dépêchés à Ottawa. En revanche, la SQ assure qu’elle a suffisamment d’effectifs pour également être présente à Québec, où une autre manifestation est prévue samedi.

Le chef par intérim du Service de police d’Ottawa (SPO), Steve Bell, a promis mercredi qu’un plan avait été élaboré pour déloger les camionneurs, prévenant qu’il faudrait « du temps pour accomplir tout cela correctement », il a noté que l’« exécution du plan ne sera[it] pas considérée comme achevée tant que les rues ne seront pas entièrement dégagées ».

Il a spécifié aux membres du conseil municipal de la Ville d’Ottawa que « certaines des techniques que nous avons le droit d’employer et que nous sommes prêts à employer ne sont pas couramment vues à Ottawa », selon une transcription de son allocution qui a été fournie par le SPO.

Le centre-ville barricadé

Sous un léger crachin, jeudi, les policiers étaient beaucoup plus nombreux – ou à tout le moins visibles – dans les rues de la capitale fédérale. Des barrières métalliques ont été érigées autour des édifices de la colline parlementaire.

Des employés s’affairaient à effectuer le travail autour de l’enceinte du parlement jeudi matin sous haute surveillance policière. « N’importe quoi pour un chèque de paye », leur a scandé un manifestant au passage. Un autre a tenté de les embêter avec le son de sa trompette de carnaval.

Plusieurs manifestants criaient « Freedom ! » en marchant sur la rue Wellington. Un couple déambulait avec son nouveau-né dans une poussette. Une dame distribuait des cafés à une poignée de manifestants réunis autour d’une roulotte. Une soupe mijotait sous une tente qui fait office de cantine, masquant l’odeur du diesel.

Malgré les avertissements de la police, beaucoup de camions demeurent stationnés sur la rue Wellington. Une remorque bloque complètement le passage à l’intersection de la rue Elgin, au pied de l’édifice qui abrite le bureau du premier ministre et du Bureau du Conseil privé.