(Ottawa) Les policiers ont commencé à procéder à des arrestations en fin de journée jeudi, au 21e jour de la manifestation qui paralyse le centre-ville d’Ottawa. Des agents de la Sûreté du Québec, de la police provinciale de l’Ontario et d’autres corps policiers sont venus prêter main-forte à la police locale. Plusieurs médias rapportaient en fin de journée l’arrestation de Chris Barber, l’une des figures de proue du mouvement.

D’autres manifestants ont également été arrêtés. Les forces de l’ordre semblent procéder de façon chirurgicale à travers la foule, se déplaçant en groupe.

Une image de l’arrestation du Saskatchewanais au centre-ville d’Ottawa qui circule sur les réseaux sociaux a été relayée par un journaliste de CTV. L’information a également été dévoilée par le réseau CBC. L’arrestation serait survenue jeudi en fin d’après-midi. Au moment où ces lignes étaient écrites, la police d’Ottawa n’avait toujours pas confirmé cette information.

Peu de temps avant ces arrestations, le chef intérimaire de la police d’Ottawa, Steve Bell, annonçait que les forces de l’ordre s’apprêtaient à mettre leur plan à exécution pour mettre fin à la « manifestation illégale » dans les rues du centre-ville. « Nous avons gonflé nos ressources, développé des plans clairs et nous nous préparons à agir, avait-il affirmé en conférence de presse. L’intervention est imminente. »

Un périmètre a été érigé autour du centre-ville et la police a créé une zone sécurisée qui s’étend sur plusieurs kilomètres avec plus d’une centaine de points de contrôle pour empêcher d’autres manifestants de grossir les rangs de ceux qui s’y trouvent déjà. Plusieurs sorties qui mènent au centre-ville sur l’autoroute 417 sont fermées.

Le chef par intérim du Service de police d’Ottawa (SPO), Steve Bell, s’est adressé directement aux manifestants. « Ne venez pas dans notre centre-ville, avait-il dit. Nous en avons assez de ce qui se passe là-bas, nous en avons assez de ce qui se passe dans nos rues, alors allez-vous-en. »

Les citoyens qui résident ou travaillent dans le quartier pourront toutefois accéder au périmètre et s’y promener librement, a assuré le chef Bell. « Nous sommes engagés à vous redonner vos rues et à ce que les choses reprennent leur cours normal », avait-il déclaré, en s’adressant directement aux résidants du centre-ville. Ceux qui voudront quitter la zone sécurisée pourront le faire à n’importe quel moment. « Nous voulons mettre un terme à cette manifestation illégale de façon pacifique et en toute sécurité », avait-il ajouté.

Il n’a pas voulu spécifier combien de camions la police espère pouvoir enlever durant cette opération, mais a indiqué qu’il ne voyait « aucun problème avec la capacité d’enlever les véhicules ».

La police a émis plusieurs avertissements depuis mercredi pour demander aux manifestants de quitter les lieux. Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 5000 $ et à une peine de prison maximale de cinq ans, selon la gravité de l’infraction.

La SQ arrive en renfort

Des agents de la Sûreté du Québec (SQ) viennent gonfler les rangs policiers à Ottawa pour participer à l’intervention visant à déloger les manifestants. Dans les rues de la capitale, on a érigé des barrières en métal pour protéger des édifices parlementaires.

Des sources au sein de la SQ ont confirmé à La Presse que la Police provinciale de l’Ontario (OPP) a demandé assistance à la SQ, et à d’autres corps de police, pour aider la police d’Ottawa à libérer la capitale nationale soumise à un blocus de manifestants anti-mesures sanitaires depuis maintenant trois semaines.

Des spécialistes en manifestation et en contrôle de foule, et des équipes d’urgence de la Sûreté du Québec ont été dépêchés à Ottawa aujourd’hui et assermentés de façon à pouvoir agir en Ontario.

« Le message qui a été envoyé, c’est que c’est assez. Il y aura des interventions très structurées et cadrées à court terme. Les policiers de la Sûreté du Québec sont habitués à faire face à des manifestations et nos policiers ont souvent démontré leur expertise », a confié à La Presse une source policière qui a requis l’anonymat, car elle n’est pas mandatée pour parler aux médias dans ce dossier précis.

On ne sait pas combien de policiers de la SQ seront dépêchés à Ottawa. En revanche, la SQ assure qu’elle a suffisamment d’effectifs pour également être présente à Québec, où une autre manifestation est prévue samedi.

Le chef intérimaire Bell a promis mercredi qu’un plan avait été élaboré pour déloger les camionneurs, prévenant qu’il faudrait « du temps pour accomplir tout cela correctement », il a noté que l’« exécution du plan ne sera[it] pas considérée comme achevée tant que les rues ne seront pas entièrement dégagées ».

Il a spécifié aux membres du conseil municipal de la Ville d’Ottawa que « certaines des techniques que nous avons le droit d’employer et que nous sommes prêts à employer ne sont pas couramment vues à Ottawa », selon une transcription de son allocution qui a été fournie par le SPO.

Le centre-ville barricadé

Les klaxons ont à nouveau retenti durant environ 15 minutes en début d’après-midi jeudi malgré l’injonction de la cour et les multiples avertissements des policiers. Ces derniers étaient beaucoup plus nombreux – ou à tout le moins visibles – dans les rues de la capitale fédérale.

Des barrières métalliques ont été érigées autour des édifices de la colline parlementaire. Quelques heures plus tôt et sous un léger crachin, des employés s’affairaient autour de l’enceinte du parlement sous haute surveillance policière. « N’importe quoi pour un chèque de paye », leur a scandé un manifestant au passage. Un autre a tenté de les embêter avec le son de sa trompette de carnaval.

Plusieurs manifestants criaient « Freedom ! » en marchant sur la rue Wellington. Un couple déambulait avec son nouveau-né dans une poussette. Une dame distribuait des cafés à une poignée de manifestants réunis autour d’une roulotte. Une soupe mijotait sous une tente qui fait office de cantine, masquant l’odeur du diesel. Des jeux ont été installés dans la rue pour les enfants qui étaient nombreux en après-midi.

Les organisateurs du « convoi de la liberté » ont publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux jeudi destinée aux élus. Ils exigent la fin de la vaccination obligatoire et du passeport vaccinal. « Plusieurs d’entre nous n’ont rien à perdre, ont-ils écrit. C’est notre lignée tracée dans le sable. »

Malgré les avertissements de la police, beaucoup de camions demeurent stationnés sur la rue Wellington. Une remorque bloque complètement le passage à l’intersection de la rue Elgin, au pied de l’édifice qui abrite le bureau du premier ministre et du Bureau du Conseil privé.

Participation de membres des Forces armées

Neuf membres des Forces armées canadiennes sont apparus sur le radar des autorités pour leur participation aux manifestations du « convoi de la liberté ». L’un d’eux a été reconnu coupable d’une infraction qui lui a valu une amende de 500 $, et les huit autres investigations sont toujours en cours, selon ce qu’a indiqué jeudi un porte-parole de la Défense nationale, Daniel Le Bouthillier. À ces enquêtes s’ajoutent deux autres qui ont été ouvertes concernant des membres de la police militaire, a-t-il ajouté.

En conférence de presse à Bruxelles, jeudi, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, s’est contentée de dire que les membres des Forces armées étaient soumis à un code de conduite, incluant ce qui entoure « l’expression publique des expressions politiques ». La ministre a par ailleurs mentionné que « plus de 98 % » des membres des Forces armées ont attesté être entièrement vaccinés – ils étaient tenus de le faire en raison de l’obligation décrétée par le gouvernement fédéral.