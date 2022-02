J’habite à Chicoutimi et je n’ai pas d’auto, je fais tout à vélo : mon épicerie, mes emplettes… Ça fait une dizaine de kilomètres en tout. Je croise d’autres cyclistes, plus que je l’anticipais. Je me fais remarquer, c’est sûr. Les gens me trouvent bonne, ils ne comprennent pas, mais je ne me fais pas crier après non plus par les automobilistes. Les Québécois, on est tous habitués à aller dehors quand il fait froid, -20 °C, -30 °C. On ne s’empêche pas de vivre : on va faire du ski alpin, on va faire du sport. Donc, pourquoi pas du vélo ?