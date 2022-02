(Québec) La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) mène des études « préliminaires » concernant un prolongement du Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud, un dossier qui fera partie des discussions lors d’une rencontre entre le premier ministre François Legault et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, ce lundi.

Au cours des dernières semaines, le gouvernement Legault a signalé à différents représentants de la Rive-Sud que l’intérêt de la CDPQ à ajouter un tronçon sur le territoire est très sérieux et que ses études vont dans le bon sens, selon nos informations.

Pour le moment, CDPQ Infra, la filiale de la Caisse qui pilote le REM, confirme que des études « préliminaires » sont en cours et qu’elle « sera en mesure au cours de l’année » d’en dire davantage. La construction du REM de l’Ouest et la conception du prolongement dans l’est de Montréal l’occupent beaucoup pour le moment.

« On étudie » un nouveau tronçon sur la Rive-Sud, mais « honnêtement, on n’est pas avancé suffisamment pour être capable de communiquer » de plus amples informations, a affirmé son directeur principal, stratégies de transport, Denis Andlauer, lors d’un entretien avec La Presse vendredi.

Il a ajouté que la filiale travaille sur cet éventuel prolongement avec la Ville et le Réseau de transport de Longueuil.

Or, il n’existe pas de comité de travail auquel participent ces deux acteurs, selon des témoignages recueillis au cours des derniers jours.

À Montréal, la mairesse Valérie Plainte a déploré au cours des derniers jours que la Ville n’ait pas voix au chapitre concernant le projet de REM de l’Est. Elle réclame un comité « décisionnel ». François Legault lui a offert de créer un groupe de travail réunissant la Ville, la Caisse et le gouvernement pour « discuter des améliorations possibles au tracé actuel et du projet dans son ensemble », comme l’indiquait La Presse samedi.

De Brossard à Boucherville

En octobre 2020, le gouvernement Legault a donné le mandat à la CDPQ d’étudier un prolongement du REM dans les axes est-ouest de la Rive-Sud et du boulevard Taschereau. Le premier ministre disait en entrevue à La Presse, il y a un an, que la société d’État était « très intéressée » à un tronçon entre Châteauguay et Boucherville. Il attendait un rapport d’ici la fin de 2021, mais l’échéancier a été repoussé.

CDPQ Infra travaillerait sur un tronçon dans l’axe du boulevard Taschereau, à partir de la future station Panama du REM de l’Ouest à Brossard vers la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke et le cégep Édouard-Montpetit. Le prolongement se rendrait jusqu’à Boucherville, selon ce que le gouvernement a confié à différents acteurs de la Rive-Sud.

La Coalition avenir Québec a promis en campagne électorale un prolongement du REM sur la Rive-Sud. L’un des tronçons qu’il voulait ajouter, entre Brossard et Chambly–Saint-Jean-sur-Richelieu, a toutefois été rejeté par la Caisse.

Inquiétudes

Lundi, François Legault et Catherine Fournier discuteront, entre autres, de transport collectif et d’un éventuel tronçon du REM à Longueuil. Mme Fournier a déjà fait part de ses inquiétudes quant à l’intégration urbaine du train électrique de la Caisse – sans toutefois s’opposer à un possible prolongement du REM. Elle craint une structure aérienne qui « défigurerait » le Vieux-Longueuil, comme elle le disait lorsqu’elle était députée de Marie-Victorin à l’Assemblée nationale.

François Legault n’a toujours pas annoncé la date de l’élection partielle dans cette circonscription de Longueuil. Le dossier du REM sera de toute évidence parmi les enjeux de la campagne.

De son côté, le maire de Boucherville, Jean Martel, a déjà fait savoir qu’il est réfractaire au REM.