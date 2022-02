Un accord entre le maire d’Ottawa et les camionneurs sur fond de grogne

(Ottawa) Les secteurs résidentiels de la ville d’Ottawa pourraient bientôt être libérés de la présence de camions, selon une entente conclue entre le maire d’Ottawa, Jim Watson, et la représentante du « convoi de la liberté », Tamara Lich. Dans l’un de ces secteurs, des résidants avaient pris les choses en main, dimanche, excédés de voir des gens grossir les rangs du convoi et frustrés de l’inaction policière.

En vertu de l’accord entre le maire d’Ottawa, Jim Watson, et la représentante du mouvement de contestation, Tamara Lich, les camions lourds libéreraient les rues de certains secteurs résidentiels de la ville dans les 24 à 72 prochaines heures.

« Je veux voir une démonstration claire que le convoi de camionneurs quittera les quartiers résidentiels avant midi, le [lundi] 14 février », indique le premier magistrat, ajoutant que le départ de ces quelque 400 camions constituera « une tâche significative sur le plan logistique » qui pourrait mettre jusqu’à mercredi à se réaliser.

Il y a un mais : les camionneurs devront coopérer, comprend-on à la lecture de la lettre de Mme Lich. Cette dernière indique qu’elle travaillera à obtenir leur adhésion dans les prochaines heures. Elle assure toutefois qu’un « plan » visant à concentrer « les protestations autour de la colline du Parlement » a été établi.

La ville est paralysée par les manifestations depuis maintenant 17 jours. En début de journée, des résidants d’un secteur résidentiel ont décidé de se mobiliser près du pont Billings, pour barrer la route à des véhicules à destination du centre-ville, où l’on a encore bruyamment fait la fête, vendredi et samedi.

Une file de véhicules était toujours immobilisée, rue Riverside, en milieu d’après-midi, par une température glaciale. Des centaines de personnes, dont plusieurs brandissaient des pancartes, déambulaient dans la rue, se massant parfois autour des véhicules. Certains insultaient copieusement les passagers.

« Rentrez chez vous ! Honte à vous ! Partez de notre ville ! », a-t-on notamment entendu. Des insultes et des propos injurieux étaient aussi balancés directement aux automobilistes immobilisés par des résidants plus remontés.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Des résidants d’Ottawa participent à une contre-manifestation pour empêcher des véhicules de rejoindre la colline parlementaire.

Dans leur camionnette rouge, Yvette et Michael, arrivés de Toronto la veille, ont exprimé une déception de se voir ainsi invectivés. « Au centre-ville, les manifestants étaient pacifiques, l’ambiance était festive. Ici, ce qu’on voit, c’est le contraire. Les gens sont grossiers », a déploré Michael.

La police sous le feu des critiques

La gestion de crise des corps policiers était sur toutes les lèvres.

« Il y a un gros problème de crédibilité en ce moment avec la police. Les gens ne comprennent pas comment on a pu laisser les camions s’installer au centre-ville, pourquoi on laisse les gens passer avec des bidons d’essence, et que rien ne se passe », a exposé Serge, qui habite Orléans.

« Moi, je n’en dors plus la nuit. C’est insupportable. J’ai tellement d’anxiété, d’angoisse, j’ai l’impression qu’on est en train de perdre notre démocratie et que la police est impuissante », a lâché une résidante du quartier, Marie-Odile Junker.

Le corps de police n’avait peut-être pas l’appui suffisant des politiciens, estime Stéphane Wall, ex-superviseur au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) spécialisé en usage judicieux de la force.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Le laxisme a fait en sorte que les contestataires prenaient les policiers de moins en moins au sérieux, juge Stéphane Wall, ex-superviseur au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) spécialisé en usage judicieux de la force.

« Avant d’intervenir et de procéder à des arrestations, on veut avoir un soutien politique. Mais ce qu’on voit à Ottawa depuis trois semaines c’est que la police ne se sentait peut-être pas les coudées franches pour passer à l’action. » On a donc laissé la situation se dégrader sur le terrain, juge le policier retraité.

Les manifestants se sont enracinés. « Ça prend du leadership politique. M. Ford est sorti seulement vendredi pour déclarer l’état d’urgence. »

Le laxisme a fait en sorte que les contestataires prenaient les policiers de moins en moins au sérieux, juge Stéphane Wall.

« Quand la police, le politique et la justice n’agissent pas rapidement, c’est le citoyen qui devient excédé », poursuit-il. Les contre-manifestations peuvent alors exacerber les tensions et complexifier l’opération policière. « Ce n’est jamais bon de laisser ça aller. Il faut des instructions claires dès le début. »