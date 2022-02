Après Ottawa et Québec, le mouvement des camionneurs compte manifester samedi dans les rues de Montréal, mais Valérie Plante avertit qu’elle ne tolérera pas de blocages routiers.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Des groupes d’opposition aux mesures sanitaires ont appelé leurs sympathisants à se rassembler en matinée au parc Jarry, avant de défiler dans les rues du quartier Villeray. Ils proposent de prendre ensuite la route d’Ottawa.

« Départ de la Marche à 10 h pour marcher dans les rues résidentielles », indique l’évènement Facebook, auquel près de 10 000 internautes ont réagi. « Nous allons nous faire voir par ceux qui ne nous voient pas lorsque nous marchons au centre-ville. »

L’invitation, intitulée « Unis dans l’amour pour la liberté », a été lancée par neuf collectifs qui appuient le mouvement des camionneurs.

« On s’en va marcher dans les quartiers résidentiels autour du parc Jarry. On veut déranger les gens, on veut se faire voir », a ajouté un organisateur, Jonathan Sirois-Bouvier, du groupe Québec Pro-Choix. M. Sirois-Bouvier a récemment fait les manchettes pour avoir organisé des distributions de nourriture à des sans-abri en prêchant son credo complotiste. Il n’a pas répondu à la demande d’entrevue de La Presse.

Carl Giroux, un autre des organisateurs, a promis une manifestation « courte, mais intense, [où] il va y avoir beaucoup de gens », dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Il y a beaucoup de gens qui attendent la manif », a-t-il ajouté.

Dès 11 h 30, les manifestants sont invités à se diriger vers le nord-ouest jusqu’à Lachute pour attraper un « convoi historique » du reste du Québec vers Ottawa.

« C’est pacifique, a ajouté Sébastien Desautels, un troisième organisateur. On invite les gens à avoir des fanions rouge et blanc pour la Saint-Valentin. » Dans une autre vidéo, M. Desautels s’en prend aux élus et aux médias. « Vous allez tous payer. Pis on va le faire pacifiquement, juste par notre amour. On va aller dans les rues parce que nous autres, on a nos enfants à cœur, pas vous autres. Vous avez votre estie de portefeuille à cœur », crie-t-il, visiblement en colère. « Vous allez voir ce que ça fait, un peuple, quand c’est tout uni. »

IMAGE TIRÉE DE FACEBOOK Itinéraire annoncé par les manifestants

L’itinéraire des manifestants est déjà connu : ils défileront dans la rue Jarry vers l’ouest jusqu’à la rue Berri, qu’ils descendront jusqu’à la rue De Castelnau, puis remonteront vers leur point de départ par l’avenue De Gaspé et le boulevard Saint-Laurent.

Blocage « pas toléré »

En milieu de journée, Valérie Plante a averti d’un ton ferme que Montréal n’accepterait pas de voir ses rues bloquées par les camionneurs mécontents face aux mesures sanitaires.

« De bloquer des rues avec des camions […], ce ne sera pas toléré », a dit la mairesse, en marge d’une conférence de presse rue Saint-Denis.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Valérie Plante, mairesse de Montréal

La police de Montréal a l’habitude de gérer des manifestations. On est un territoire où beaucoup de [gens] font entendre leur voix et on est très confortables avec ça. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Mais il n’est pas question que Montréal soit plongé dans la situation où se trouve actuellement le centre-ville d’Ottawa.

Les autorités locales « suivent de près » ce qui se passe dans la capitale canadienne, a révélé Mme Plante. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a aussi dépêché des observateurs à Québec, la fin de semaine dernière, afin d’apprendre à faire face à ce genre de manifestation.

Policiers « prêts à intervenir »

Le SPVM, justement, a dit suivre de près l’organisation de cette manifestation.

L’organisation « est bien au fait de la situation et assure une vigie. Nos policiers sont prêts à intervenir s’il devait y avoir des enjeux de circulation sur notre territoire de juridiction », a indiqué le corps policier dans un courriel.

« Nos policiers sont également prêts à intervenir s’il devait y avoir des débordements liés à des rassemblements, a ajouté le SPVM. Les citoyens ont le droit de manifester, mais ils doivent le faire tout en respectant les lois et règlements en vigueur. »

La Sûreté du Québec (SQ), dont dépend le réseau autoroutier d’accès à l’île de Montréal, a aussi indiqué qu’elle surveillait les préparatifs de la manifestation.

« En tant qu’organisation policière, il est normal d’être attentif à notre environnement et de se préparer aux incidences que certains évènements pourraient occasionner », a indiqué Stéphane Tremblay, porte-parole de la SQ.