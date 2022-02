Assurance maladie sur les campus

Québec refuse de s’immiscer dans le conflit entre l’AMF et les étudiants

(Québec) Le gouvernement Legault refuse de s’immiscer dans le conflit opposant l’Autorité des marchés financiers (AMF) et des associations étudiantes concernant la gestion de l’assurance maladie sur les campus. L’organisme de réglementation et d’encadrement du secteur financier demande aux étudiants d’agir de « bonne foi » en se présentant à une table de consultation, un exercice toutefois rejeté par les associations qui réclament l’intervention de Québec pour plus de « neutralité ».