Plus d’adoptions que de placements, réclament six ex-commissaires

À l’instar de la présidente Régine Laurent, six ex-commissaires de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse trouvent que le projet de loi du ministre Lionel Carmant, qui vise à réformer la loi sur la protection de la jeunesse, ne va pas assez loin. Ils réclament notamment qu’on élargisse considérablement le recours à l’adoption au Québec.

Katia Gagnon La Presse

« Bien que nous reconnaissions les avancées du PL-15, nous sommes grandement préoccupés par l’absence de suites à plusieurs de nos recommandations de modifications législatives pour garantir la stabilité des enfants. Nous sommes d’avis que l’absence de certains leviers que nous avions prévus nuira à l’atteinte du but visé, car il manque le coffre à outils nécessaire pour y parvenir », dit d’emblée le mémoire signé par l’ex-vice-président de la commission Laurent, André Lebon, ainsi que cinq autres ex-commissaires, Gilles Fortin, Lesley Hill, Jean-Simon Gosselin, Jean-Marc Potvin et Danielle Tremblay.

L’objectif des changements à la loi devrait être de permettre aux enfants placés d’avoir une famille pour la vie, soulignent-ils. « Ceux-ci sont encore trop nombreux à demeurer très longtemps dans le système de protection de la jeunesse, parfois de la naissance à la majorité, sans qu’on leur offre une famille permanente, engagée de façon inconditionnelle auprès d’eux, apte à répondre à leurs besoins et à les accompagner dans leur développement. » Une situation qu’ils qualifient « d’inacceptable ».

Le placement à majorité demeure l’outil le plus fréquent pour placer des enfants à long terme, notent les ex-commissaires. Or, ce moyen n’est pas celui qui garantit le plus de stabilité à long terme. De plus, il maintient le jeune dans une situation « stigmatisante », car il porte toujours l’étiquette « d’enfant de la DPJ ».

Les ex-commissaires estiment que les placements à majorité devraient être modifiés pour donner davantage de pouvoirs aux parents substituts et pour, dans certains cas, couper les liens avec la famille biologique si c’est dans l’intérêt de l’enfant. De plus, ils font valoir qu’on devrait avoir bien davantage recours à l’adoption et la tutelle, des options qui sont « peu utilisées » au Québec. Passé l’âge de deux ans, les adoptions diminuent drastiquement, et à peu près aucune ne se concrétise si l’enfant a plus de six ans.

« Le Code civil du Québec édicte les motifs pour présenter une demande d’admissibilité à l’adoption. Les motifs sont interprétés de façon très stricte par les tribunaux, si bien que même si l’intérêt de l’enfant dicte, dans plusieurs situations, qu’il soit adopté ou qu’un tuteur lui soit nommé, ces enfants demeurent placés à majorité. Dans les faits, cette option, retenue par défaut, est celle qui lui assure le moins de stabilité, de permanence et de pouvoir vivre une vie normale d’enfant », disent les commissaires.

Le groupe d’ex-commissaires croit aussi qu’il faut élargir les formes d’adoptions possibles au Québec, au-delà de l’adoption plénière où l’on rompt les liens avec la famille d’origine.

. « Pour faciliter l’adoption d’enfants plus âgés ou qui désirent être adoptés tout en maintenant certains liens avec leurs parents biologiques, nous recommandons de modifier le chapitre de la filiation par adoption du Code civil en y introduisant l’adoption simple, sans rupture du lien de filiation. »

Bref, le projet de loi 15 du ministre Carmant est sans contredit une « avancée », estiment les commissaires, notamment avec le changement de préambule qui consacre l’importance accordée à l’intérêt de l’enfant dans les décisions. Mais les six experts en appellent à aller au bout de la logique en introduisant des mesures plus costaudes, qui permettront aux services sociaux de vivre son « après Granby ».