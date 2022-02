Les données du recensement de 2021 montrent que la part du Québec dans la population canadienne a diminué pour le 11e recensement consécutif.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

Le Québec était le lieu de résidence de 23 % des Canadiens en 2021, en baisse comparativement à 23,2 % en 2016, sa population ayant augmenté de 4,1 % entre 2016 et 2021. Bien que ce soit davantage que lors du recensement précédent, alors que le Québec avait vu sa population augmenter de 3,3 %, ce taux est resté inférieur à celui de l’ensemble du pays, qui s’est établi à 5,2 %.

La région de Montréal a vu sa population croître de 4,6 % entre 2016 et 2021, comparativement à 4,2 % lors du recensement précédent.

Mais si l’on ne regarde que la dernière année couverte par le recensement, le portrait est tout autre. Sans doute à cause de la pandémie et du virage vers le télétravail, la plus grande zone urbaine de la province a en fait vu sa population diminuer de 0,6 % entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2021, car elle a perdu des gens au profit d’autres régions du Québec.

Le centre-ville de la métropole, lui, a connu une explosion démographique, avec 24,2 % de croissance sur cinq ans. À la largeur du Canada, seul le centre-ville d’Halifax a connu une hausse plus élevée. Il faut rappeler que Montréal a le troisième centre-ville le plus densément peuplé au pays, après ceux de Vancouver et de Toronto.

Mais encore là, la pandémie a frappé, et la population du centre-ville montréalais a en fait baissé de 3,1 % entre 2020 et 2021.

L’étalement urbain continue

« Depuis le début de la pandémie, l’attrait de la vie au centre-ville a peut-être perdu une partie de son charme, car un nombre plus élevé de personnes travaillent à domicile et ont moins d’occasions de participer à des activités culturelles ou de divertissement », a noté Statistique Canada, rappelant qu’en avril 2020, « environ 40 % des employés ont effectué la majorité de leurs heures de travail à domicile, en hausse par rapport à 4 % en 2016 ».

Pendant ce temps, les banlieues situées à plus de 30 minutes du centre-ville de Montréal ont connu une croissance de 7 %, un rythme plus rapide que les autres parties de la ville et les banlieues plus proches du centre-ville.

« Il y a vraiment un phénomène d’étalement urbain », en parallèle avec « une densification des centres-villes », a résumé Laurent Martel, responsable de l’analyse des données démographiques du recensement, en conférence de presse virtuelle mercredi.

Le démographe a remarqué que les « villes qui sont situées juste à l’extérieur de ces grands centres » bénéficient aussi de cet afflux de population.

Les régions rurales ont de leur côté perdu des plumes, avec seulement 1,5 % de croissance, comparé à 4,8 % dans les villes de la province.

C’est une tendance qui touche presque l’ensemble du pays, si bien que seulement 17,8 % des Canadiens vivent à la campagne, alors qu’en 2016 ils étaient 18,7 %.

Les régions que Statistique Canada définit comme rurales « comptent moins de 1000 habitants et ont une densité de population inférieure à 400 habitants par kilomètre carré ».

Voici un aperçu des données : Population 2021 : 8501 833 Population 2016 : 8164 361 Variation en pourcentage de la population : 4,1 Total de logements privés : 4050 164 Logements privés occupés par des résidents habituels : 3749 035 Densité de population au kilomètre carré : 6,5 Superficie terrestre en kilomètres carrés : 1298 599,75 Communautés qui ont le plus progressé : Saint-Apollinaire, 30,4 % ; Bromont, 25,6 % ; Carignan, 24,1 % ; Saint-Zotique, 21,2 % ; Mirabel, 21 % Communautés qui ont le moins progressé : Sainte-Anne-des-Monts, -4,9 % ; Port-Cartier, -4,2 % ; Baie-Comeau, -3,9 % ; Kirkland, -3,7 % ; Chibougamau, -3,6 %

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.