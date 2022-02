Les camions et autres véhicules ont commencé à stationner sur l’autoroute 4 près de Coutts il y a 10 jours, en solidarité avec des manifestations similaires à Ottawa et ailleurs au pays.

(Coutts) La circulation reprenait lentement, mardi matin, au poste frontalier de Coutts, dans le sud de l’Alberta, alors que lundi soir, les manifestants anti-vaccins avaient bloqué à nouveau la route.

La Presse Canadienne

Le caporal Curtis Peters, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Alberta, a indiqué mardi midi qu’une voie avait été rouverte, mais que les déplacements demeuraient « extrêmement difficiles » à la frontière américaine, et que la situation pouvait évoluer rapidement.

Lundi soir, vers 22 h, la GRC avait écrit sur Twitter que les voies nord et sud sur l’autoroute 4 étaient complètement bloquées par les manifestants. La GRC demandait aux automobilistes d’éviter le secteur.

Les camions et autres véhicules ont commencé à stationner sur l’autoroute 4 près de Coutts il y a 10 jours, en solidarité avec des manifestations similaires à Ottawa et ailleurs au pays. Les manifestants contestent la vaccination obligatoire imposée aux camionneurs transfrontaliers — et souhaitent, de façon plus générale, la levée des mesures sanitaires mises en place pour contrer la COVID-19.

Après le blocus près du poste frontalier de Coutts, un deuxième barrage est apparu plus au nord sur la même autoroute 4. Ces barrages ont bloqué le passage des voyageurs et des camionneurs transfrontaliers pendant des jours, compromis des millions de dollars de commerce et entravé l’accès aux biens de première nécessité et aux services médicaux pour les résidants de la région.

La semaine dernière, les manifestants avaient accepté d’ouvrir une seule voie dans chacune des directions, afin que les camionneurs transfrontaliers puissent passer avec leurs marchandises.