(Québec) Les manifestants contre les mesures sanitaires convergent vers le cœur de la capitale pour démontrer leur appui au convoi « de la liberté ». Le rassemblement, qui se tient sous haute surveillance policière, se déroule dans le calme jusqu’à présent.

Fanny Lévesque La Presse

Pascal Dupuis passera la fin de semaine ici. Il a choisi cet automne d’abandonner son métier de camionneur en raison des consignes sanitaires trop strictes. Il est double vacciné. « J’ai fait pendant 23 ans et j’ai arrêté en octobre », admet le résidant de Québec, l’homme de 42 ans se tient tout près du boulevard René-Lévesque où les policiers tolèrent la présence des manifestants.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Pascal Dupuis

Garés depuis jeudi, quelques poids lourds occupent une voie de l’artère principale. Des sympathisants font le trajet en boucle, klaxonnant et saluant les troupes sur place. Comme jeudi, un imposant déploiement policier est aux aguets. Plusieurs points d’accès menant à l’hôtel du parlement sont bloqués ou surveillés. Le tout se déroule dans le calme jusqu’à présent.

« J’ai arrêté de travailler à cause de ça, on ne pouvait pu prendre de douche, de café [lors de ses déplacements à bord de son camion]. J’ai mon passeport [vaccinal], mais tout était fermé », illustre Pascal Dupuis. « Je me suis trouvé autre chose, mais je trouve ça dommage à long terme. » Il réclame à tout le moins la fin du passeport vaccinal au Québec. Pour lui, la vaccination s’arrêtera à deux doses.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Stéphane Bergeron

Autour, les gens s’agitent au son des klaxons, des trompettes. Sur le coup de 16 h, ils étaient encore peu nombreux, mais plusieurs sympathisants convergeaient vers les lieux de la manifestation. Stéphane Bergeron, pancarte à la main, se dirigeait vers là. Il est venu de Victoriaville. « C’est important [d’être là] parce que je veux reprendre le contrôle sur ma vie », a-t-il exprimé.

« Je ne suis pas vacciné », ajoute-t-il d’emblée. « Je l’ai pogné et je considère que j’ai autant peu de chances de le transmettre que ceux qui ont deux ou trois doses. Je me considère immunisé naturellement. Je suis un payeur de taxes, d’impôts comme chaque citoyen et je crois que j’ai droit à avoir les mêmes avantages que les autres citoyens », a soutenu M. Bergeron.

Des restaurateurs peu inquiets

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Alexandre Grenier, copropriétaire du restaurant l’Atelier

La Grande-Allée était déserte sur l’heure du midi. Un secteur habituellement achalandé, notamment lors du Carnaval de Québec. « Je vous dirais qu’au tout début, ç’a avait un peu diminué, mais on a repris beaucoup de réservations au cours des derniers jours, donc pour l’instant, il y a peu d’impacts sur les réservations, ça se passe relativement bien », a indiqué le copropriétaire du Bistro L’Atelier, Alexandre Grenier.

On a senti un peu d’inquiétude au sein de la population, des gens qui appelaient pour demander si ça allait être accessible. […] Pour l’instant, on a les réservations d’un vendredi normal. Alexandre Grenier, Bistro L’Atelier

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ianny Xenopoulos, propriétaire du restaurant Louis-Hébert

À deux pas de là, au restaurant Louis-Hébert, le copropriétaire, Ianny Xenopoulos, notait une baisse d’achalandage. « C’est plus tranquille au niveau des réservations, on a eu des annulations de nos clients habitués. Pour les hôtels, je comprends que les gens ont gardé leur réservation. On garde espoir que les gens viennent. C’est quand même le Carnaval », poursuit-il.

« Du côté de la manifestation et du brouhaha, ce n’est pas ce à quoi on s’attendait, on est loin d’Ottawa, disons », ajoute le restaurateur qui exploite également une auberge sur le même site.

Un peu plus tôt vendredi, François Legault a fortement encouragé la population à participer aux activités prévues en fin de semaine à Québec. « Allez au Carnaval en famille, allez dans des restaurants à Québec. […] Ce qu’on veut, c’est que les citoyens continuent de vivre normalement », a-t-il lancé en marge d’une annonce économique à Montréal.