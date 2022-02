La communauté atikamekw de Manawan, dans Lanaudière, est frappée depuis lundi par une interdiction de consommer l’eau potable de son réseau d’aqueduc en raison d’un bris dans le système de pompage.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

Des travailleurs sont actuellement à pied d’œuvre en vue d’aménager une connexion temporaire en eau et installer une nouvelle pompe. Une mise à jour sur l’avancement des travaux est prévue au cours de la journée de jeudi.

« On espère qu’avec ces actions la situation va revenir à la normale. Cependant, ça va prendre un certain nombre de jours pour décontaminer le réseau et avant que l’eau du réservoir devienne propre à la consommation », a indiqué le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM), Paul-Émile Ottawa, en point de presse virtuel.

Pendant ce temps, des bouteilles d’eau sont distribuées aux résidants. Certains d’entre eux sortent de la communauté pour prendre une douche et laver leurs vêtements.

« Pour le moment, les écoles sont fermées, même le centre de santé est privé d’eau. Tout est paralysé », a commenté le chef Ottawa.

Près de 15 personnes de la maison des aînés ont été relogées dans un hôtel de la région le temps de remédier à la situation. D’autres évacuations pourraient avoir lieu selon l’évolution de la situation.

La coupure de l’eau potable est survenue dans la nuit de dimanche et de lundi. La cause exacte du bris reste encore à déterminer, mais les autorités espèrent l’identifier ce jeudi.

Trois hypothèses sont à l’étude, a indiqué le directeur de l’aménagement communautaire au CDAM, Bryan Decontie. La source de la défaillance pourrait être un bris mécanique, un problème de la nappe phréatique ou la sédimentation de la paroi du puits.

Le chef Ottawa a expliqué que les installations d’approvisionnement en eau potable datent d’une cinquantaine d’années et qu’elles montrent des signes d’usure.

Le problème d’approvisionnement en eau s’ajoute à la gestion de la pandémie alors que la communauté compte environ 70 cas actifs de la COVID-19.

Le comité d’urgence est appelé à gérer à la fois la crise sanitaire et le manque d’eau, venant surcharger les effectifs, a exposé le chef Ottawa.

« J’ai peur qu’ils tombent malades à cause de ça. Il ne faudrait pas les perdre à ce moment-ci parce qu’on a grandement besoin d’eux pour la suite des choses. »

Problème de sécurité routière

Le chef Ottawa en a aussi profité pour interpeller le ministère des Transports du Québec pour améliorer la configuration de la route qui relie Manawan à Saint-Michel-des-Saints, qui était initialement un chemin forestier.

La sortie de route d’un camion-citerne transportant de l’eau, hier, a remis à l’avant-plan un problème de sécurité pour les véhicules, a-t-il souligné.

« Il s’en est fallu de peu pour que le camion percute un poteau électrique. Ça nous aurait privés de courant pendant au moins de 24 heures », a soutenu le chef Ottawa.

Il a expliqué que le contenu du camion a été vidé sur les lieux de l’accident pour l’acheminer vers le réservoir d’eau afin de maintenir un certain niveau et répondre aux mesures provisoires.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.