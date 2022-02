(Québec) Les premiers poids lourds ont roulé jusqu’à la colline parlementaire, jeudi en début de soirée. Devant une forte présente policière et plusieurs rues fermées, les manifestants ont été circonscrits à une partie du boulevard René-Lévesque. Les forces de l’ordre ne rapportaient aucun incident jusqu’à présent.

Fanny Lévesque La Presse

Le son des klaxons a gagné la Capitale, jeudi. Mené notamment par le syndicaliste Bernard « Rambo » Gauthier, un premier convoi de camionneurs et de plusieurs dizaines de véhicules a quitté Sept-Îles tôt jeudi matin pour mettre le cap vers le Parlement de Québec. Des sympathisants réclamant la levée des mesures sanitaires au Québec se sont joints au convoi au cours de la journée.

Le convoi en provenance du Saguenay–Lac-Saint-Jean avait fait halte à Stoneham-et-Tewkesbury, à la sortie de la réserve faunique des Laurentides, avant de filer jusqu’à la colline parlementaire en début de soirée.

« On est à l’envers du courant. Quelque part, ce n’est pas normal », a lancé le camionneur, Donald Cloutier, bien installé dans sa cabine, sur le point de rencontre à Stoneham-et-Tewkesbury. Ce dernier devait repartir vers Roberval en soirée. Il a tenu à venir manifester son appui à ses camarades.

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL

« Il y a des places où il n’a pas de vaccination ou presque et la pandémie est déjà finie. Nous autres, on est pogné avec ça jusque par-dessus les oreilles et on est parmi les plus vaccinés au monde. Quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas, c’est pas normal », a-t-il ajouté. M. Cloutier a refusé de dire s’il avait accepté pour sa part d’être vacciné. « C’est mon médecin qui pourrait vous dire ça », a-t-il lancé.

Encore quelques familles et supporteurs sont restés sur place, à Stoneham, après le départ du convoi vers Québec. Plusieurs n’ont pas souhaité s’exprimer publiquement lors du passage de La Presse.

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL

Marc Couillard habite le secteur. Il opère une compagnie d’excavation et a décidé de venir supporter ses travailleurs qui appuient le convoi de camionneurs. « Je suis venue pour la liberté », a-t-il confié, calme. « Un moment donné, il peut y avoir, oui des règles sanitaires à respecter, mais il faut qu’il y ait des limites. Qu’ils rouvrent les commerces que tout reprenne. Tout ce qui est hôtel, sport et loisir, ils ont la vie dure. »

Devant le Parlement, le ton était beaucoup moins amical. Environ une centaine de manifestants s’était massée devant le boulevard René-Lévesque à l’intersection d’Honoré-Mercier et refusait pour la plupart de s’adresser aux journalistes. Si un sympathisant acceptait de nous présenter son point de vue, d’autres l’entouraient et faisaient sonner les klaxons pour s’assurer que la conversation soit inaudible.

Les drapeaux du Québec et du Canada flottaient au bruit incessant des klaxons. Un seul poids lourd a pu se garer tout juste derrière l’imposant périmètre de sécurité. Les autorités policières ont fait une exception.

Sur le coup de 21 h, le Service de police de la Ville de Québec ne rapportait aucun incident. Les autorités devaient faire le point plus tard en soirée.