(Ottawa) Le Canada envisage d’envoyer plus d’argent ou de fournitures de vaccination à l’alliance mondiale de partage de vaccins COVAX, qui a lancé un appel à l’aide pour obtenir plus d’argent.

Mia Rabson La Presse Canadienne

Le Canada n’a pas envoyé de nouvelles doses à COVAX depuis le 21 décembre dernier, alors qu’Ottawa s’était engagé à livrer 50 millions de vaccins directement, et suffisamment d’argent pour acheter 150 millions de doses de plus d’ici la fin de cette année.

L’agence COVAX a été créée en 2020 par l’alliance des vaccins Gavi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies. Cette initiative internationale vise à partager équitablement les fournitures de vaccins contre la COVID-19 au fur et à mesure de leur disponibilité.

Des pays riches, comme le Canada, ont pris des engagements envers COVAX, tout en signant des contrats privés avec des fabricants de vaccins. Ces pays riches ont alors sapé les plans de COVAX en s’emparant de tous les premiers approvisionnements sur les marchés mondiaux, au détriment des personnes vulnérables dans les pays à faible revenu.

À l’échelle mondiale, plus de 10 milliards de doses ont maintenant été administrées, dont les deux tiers dans les pays à revenu élevé et moyen supérieur. Dans ces pays, plus de sept personnes sur 10 sont considérées comme pleinement vaccinées, et plus d’une sur trois reçoit maintenant sa troisième dose. Dans le groupe des 28 pays à faible revenu, neuf personnes sur 10 n’ont même pas encore reçu la première dose.

« Vous ne pouvez pas stopper un virus par régions, en vaccinant dans certaines parties du monde tout en reportant la protection dans d’autres parties », rappelait lundi sur Twitter le PDG de Gavi, l’Américain Seth Berkley.

Financer aussi l’opération vaccination

COVAX a souligné à la mi-janvier la livraison de sa milliardième dose, mais l’OMS vise à faire vacciner 70 % de la population mondiale d’ici la fin de juin, ce qui nécessitera plus de 3,6 milliards de doses supplémentaires au cours des cinq prochains mois.

M. Berkley déclarait lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci que les approvisionnements augmentaient et il croyait que les objectifs étaient réalisables. Mais la partie du monde qui est déjà vaccinée doit se rappeler que les doses ne se rendent pas aux bras toutes seules : il faut des seringues et de l’argent pour payer le transport et l’assurance, rappelait-il.

Chaque pays a des défis uniques à surmonter et COVAX essaie de développer des plans spécifiques à chacun, ce qui nécessite également des fonds. M. Berkley prévient même que COVAX ne peut plus, actuellement, accepter de dons de doses de vaccin directement sans financement pour couvrir les autres coûts.

Un porte-parole du ministre canadien du Développement international, Harjit Sajjan, a déclaré dans un courriel qu’Ottawa étudiait comment il pouvait aider.

« Le ministre Sajjan communiquera avec Seth Berkley ainsi qu’avec ses partenaires de COVAX dans les prochains jours pour déterminer quels sont les besoins et comment le Canada peut aider à les soutenir, a déclaré Yentl Béliard-Joseph. Il a demandé au ministère d’examiner ce que le Canada peut faire pour combler cette lacune. »

Peut-être le Novavax

Le Canada est l’un des quatre pays qui couvrent déjà tous les frais accessoires pour les vaccins qu’il donne – comme la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande.

Au 21 décembre, le Canada avait donné 12,6 millions de doses de vaccin à partir de ses propres contrats d’approvisionnement, dont 11,9 millions via COVAX. Le reste a été conclu par le biais d’accords bilatéraux avec certains pays spécifiques.

Les doses proviennent des contrats avec Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Par ailleurs, 52 millions de doses supplémentaires de Novavax pourraient être disponibles pour des dons cette année, alors que le fabricant commence à voir son vaccin approuvé, y compris par l’OMS.

Santé Canada examine toujours la demande d’approbation, mais au pays, le Canada utilise presque exclusivement des vaccins de Pfizer et de Moderna.

Le Canada affirme également que les 545 millions donnés à COVAX ont déjà permis d’acheter 87 millions de doses, mais COVAX n’a pas confirmé ce chiffre. Un porte-parole de COVAX a déclaré qu’il négociait toujours des accords d’achat avec des fournisseurs de vaccins.

Le chiffre du Canada est basé sur une formule de calcul du Royaume-Uni, développée pour le sommet des dirigeants du G7 de l’année dernière, qui a révélé que COVAX paierait en moyenne 6 $ US la dose de vaccin.