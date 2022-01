Pour la première fois en deux décennies, les ventes de cigarettes sont en hausse aux États-Unis, selon les plus récentes données. Explications.

Nicolas Bérubé La Presse

Hausse en 2020

PHOTO JOSE JORDAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les autorités ne savent toujours pas précisément pourquoi les ventes de cigarettes ont augmenté aux États-Unis.

Pour la première fois en 20 ans, les ventes de cigarettes ont connu une hausse en 2020 aux États-Unis, selon les plus récentes données du gouvernement fédéral américain. On ne sait pas si les ventes sont dues au fait que plus de gens fument, que les fumeurs ont augmenté leur consommation de cigarettes durant la pandémie, ou à une combinaison des deux.

203,7 milliards

PHOTO STEPHANIE BRANCHU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Scène d’Emily in Paris

C’est le nombre de cigarettes vendues aux États-Unis en 2020, selon le gouvernement fédéral américain. L’année précédente, 202,9 milliards de cigarettes avaient été vendues.

Autour de moi, on rapporte qu’il y a beaucoup de tabagisme à l’écran, dans des séries très populaires comme Emily in Paris. Ce sont des séries qui sont peut-être faites pour un public un peu plus âgé, mais elles attirent les jeunes aussi. Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

Au Québec ?

PHOTO GABBY JONES, ARCHIVES BLOOMBERG Des études américaines montrent qu’un jeune qui vapote a deux fois plus de risques de devenir fumeur de cigarettes qu’un jeune qui ne vapote pas.

Au Québec, les plus récentes données ne font pas état d’une hausse de la vente de cigarettes, note Flory Doucas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. « Les statistiques québécoises et canadiennes ne révèlent pas une hausse du tabagisme, mais les statistiques ne sont pas instantanées, elles reflètent ce qui se passait il y a un an ou un an et demi. » Une des craintes est que la mode du vapotage chez les jeunes mène ultimement à une hausse des ventes de cigarettes. Des études américaines montrent qu’un jeune qui vapote a deux fois plus de risques de devenir fumeur de cigarettes qu’un jeune qui ne vapote pas. « Les gains de la lutte contre le tabagisme, on pense souvent qu’on ne peut pas les perdre, dit Mme Doucas. Dans les faits, non, il faut poursuivre la lutte de façon rigoureuse parce que les cigarettes n’ont pas disparu, elles sont toujours accessibles. »

1,1 million

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Au Québec, on répertorie 1,1 million de fumeurs.

C’est le nombre de personnes qui fument au Québec, rapporte le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). L’organisme note que près de 400 000 personnes vivent avec une maladie grave liée au tabagisme dans la province.

1er rang

PHOTO GETTY IMAGES Radiographie des poumons d’un fumeur

C’est la place occupée par le tabagisme dans la liste des causes évitables de maladie et de décès au Canada. Quelque 48 000 personnes en meurent au pays chaque année, et des centaines de milliers d’autres ont des maladies chroniques dues au tabagisme. Au Québec, 13 000 personnes meurent du tabagisme chaque année, selon la Santé publique du Québec. Le tabagisme peut causer plus d’une trentaine de types de cancers et de maladies chroniques.

Les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2019 et de 2020 indiquent une légère diminution de la prévalence du tabagisme actuel (usage quotidien ou occasionnel de la cigarette), de 17 % à 15 %, chez les 12 ans et plus au Québec. Toutefois, les sondages menés par l’INSPQ en temps de pandémie révèlent qu’une partie de la population de fumeurs rapporte avoir augmenté sa consommation de tabac, mais qu’une proportion plus importante indique cependant que sa consommation de tabac est demeurée inchangée. Isabelle Girard, conseillère en communication de l’INSPQ

La Nouvelle-Zélande interdit aux nouvelles générations de fumer

PHOTO NICK PERRY, ASSOCIATED PRESS La Dr Ayesha Verrall, ministre de la Santé de la Nouvelle-Zélande, qui a piloté le projet de loi

La Nouvelle-Zélande a fait les manchettes autour du globe en décembre lorsqu’elle a annoncé qu’elle allait relever d’un an chaque année l’âge légal pour acheter du tabac à partir de 2027. Les personnes qui auront 18 ans à cette date ne pourront donc en théorie jamais commencer à fumer, puisqu’elles n’atteindront jamais l’âge d’acheter des cigarettes. « Nous voulons nous assurer que les jeunes ne commencent jamais à fumer, nous allons donc criminaliser la vente ou la fourniture de produits du tabagisme à de nouvelles cohortes de jeunes », a expliqué la ministre de la Santé, Ayesha Verrall. L’île compte récupérer en diminution des coûts de santé ce qu’elle va perdre en recettes des taxes perçues sur les produits du tabac.

Frilosité des élus québécois

PHOTO DOMINICK GRAVEL, COLLABORATION SPÉCIALE Cela fait huit ans que le gouvernement du Québec n’a pas haussé les taxes sur les cigarettes.

Cela fait huit ans que le gouvernement du Québec n’a pas haussé les taxes sur les cigarettes. « Depuis, toute nouvelle hausse a été tablettée, dit Flory Doucas. Aujourd’hui, c’est au Québec que les cigarettes légales coûtent, et de loin, le moins cher au Canada : il faudrait pratiquement doubler le coût des taxes pour rejoindre la moyenne nationale. » Mme Doucas s’explique mal la frilosité des élus québécois à ce chapitre. « Les taxes constituent le moyen le plus efficace pour freiner le tabagisme. La contrebande est à 11 % du marché depuis 10 ans… Le problème, c’est le lobby de l’industrie du tabac, qui finance des associations de détaillants. Les élus n’ont pas l’impression de voir l’industrie quand ils parlent à un commerçant de quartier, mais dans plusieurs cas, leur discours est une influence directe de l’industrie du tabac. »

Diminution en France

PHOTO SEBASTIEN BOZON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Bar-tabac à Colmar, en France

En France, les ventes de tabac ont reculé de 6,2 % en volume en 2021 comparativement à 2020, a noté une analyse relayée par l’Agence France-Presse. La prévalence du tabagisme y est toutefois beaucoup plus élevée qu’au Québec : plus de 3 adultes français sur 10 disent fumer.