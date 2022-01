(Ottawa) « On n’est pas le lendemain matin, ce n’est que le début », lancent des participants du mouvement « Canada Unity », installés dans le froid polaire au parc de la Confédération dimanche matin. Ils se disent prêts à rester des semaines, voire des mois, « tant qu’il le faudra ». En parallèle, des enquêtes policières pour menaces et vandalisme sont ouvertes.

Lila Dussault La Presse

Les échos des klaxons ont repris dès le lever du soleil au centre-ville de la capitale canadienne, prise d’assaut par des milliers de personnes et de véhicules jusqu’au milieu de la nuit samedi. Les manifestants, en appui aux camionneurs contre la vaccination obligatoire, demandent la fin de toutes les mesures sanitaires.

Tôt dimanche, l’esplanade devant le parlement est déserte. Stationnés dans les rues, des camions lourds et des camionnettes. Quelques passants se promènent, cafés à la main. Les effluves de gaz sont reflétés par la lumière matinale. Et des dormeurs, couchés dans leurs véhicules, ne bronchent pas malgré les -30 degrés, un froid mordant qui brûle chaque parcelle de peau exposée.

« On va rester jusqu’à ce qu’on manque d’essence ou qu’on se fasse évacuer », déclarent Vince et Charlene, deux trentenaires stationnés tout près du monument commémoratif de guerre du Canada, qui n’ont pas voulu s’identifier davantage. Dans la boîte de leur camionnette, plusieurs réservoirs d’essence. Le couple a passé la nuit dans son pickup en marche.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Vince et Charlene

« On ne s’en va nulle part »

Les organisateurs du mouvement « Canada Unity » sont installés au parc de la Confédération, un peu plus loin. Des remorques, des génératrices et plusieurs véhicules récréatifs motorisés longent le canal Rideau. « On est un groupe qui a travaillé très fort pour mettre tout ça en place », explique un homme qui a affirmé s’appeler James Oswald, en provenance de Kingston. Lui-même fait partie du comité organisateur depuis six mois.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE James Oswald

Dans l’une des remorques, des sacs de nourriture sont déjà préparés. « On va rester jusqu’à ce qu’il [le premier ministre Justin Trudeau] soit parti, affirme M. Oswald. On est prêts à rester pendant des mois. On ne s’en va nulle part. »

Dans le parc en face, des ballots de foin entourent un feu dans un baril. Kenny Vallières, 35 ans, est arrivé de Montréal samedi pour soutenir la manifestation. Il a dormi à côté du feu. « On veut se faire entendre, et respecter, détaille-t-il. L’heure est grave. On banalise ce que les non-vaccinés vivent ! »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jamie Hart et Kenny Vallières

« On est ici parce qu’on n’a pas le choix, ajoute Jamie Hart, un vétéran de l’armée canadienne et conducteur d’un des véhicules de « Canada Unity ». Selon lui, le Canada est symbole, partout sur la planète, de paix et de liberté, mais plus sur son propre territoire. « Je vais rester tant qu’eux [les organisateurs] restent ! »

« C’est notre liberté qui part en feu », lance un autre protestataire, qui a préféré ne pas être photographié.

Une nuit mouvementée

La nuit de vendredi à samedi a été festive et mouvementée à Ottawa, assailli « d’amples foules » qui sont restées au centre-ville « toute la nuit », selon un communiqué du service de police d’Ottawa (SPO) publié dimanche matin.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Les policiers ont notamment fait face à des rues bloquées par des camions et à des situations « à risque élevé » ont été désamorcées. Aucune arrestation n’a eu lieu, précise le communiqué.

Des enquêtes criminelles ont toutefois été enclenchées concernant la profanation de la statue de Terry Fox et du monument commémoratif de guerre du Canada, a annoncé le SPO sur Twitter dimanche. Des menaces, de l’intimidation et des actes illégaux à l’égard de policiers et de travailleurs de la ville, d’autres personnes et des dommages à des véhicules de la ville sont aussi sous investigation.