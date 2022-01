Samedi, des vols partant de l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) ont été annulés, donc certains à destination de New York, Washington, Boston, Moncton, Halifax et Saint John au Nouveau-Brunswick.

La violente tempête qui s’abat sur les États-Unis et la Nouvelle-Écosse force l’annulation de plusieurs vols en provenance de Montréal vers l’Est américain et les Maritimes.

Florence Morin-Martel La Presse

Samedi, des vols partant de l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) ont été annulés, donc certains à destination de New York, Washington, Boston, Moncton, Halifax et Saint John au Nouveau-Brunswick.

En Nouvelle-Écosse, jusqu’à 45 centimètres de neige sont attendus samedi. La neige « déjà forte » a commencé dans le nord et l’ouest de la province, indique Maja Rapaic, météorologue pour Environnement Canada. Des rafales allant jusqu’à 110 km/h causeront de la poudrerie, prévient-elle.

Le sud du Nouveau-Brunswick attend entre 25 et 40 centimètres samedi près de la baie de Fundy, précise Mme Rapaic. Les vents qui pourraient atteindre jusqu’à 100 km/h causeront une « mauvaise visibilité sur la côte », prévient la météorologue. Le nord de la province recevra moins de neige, soit 15 à 30 centimètres.

Une violente tempête s’abat présentement sur la Nouvelle-Angleterre et le Nord-Est américain. Environ 3400 vols ont été annulés samedi à l’arrivée ou au départ des États-Unis. Les gouverneurs de l’État de New York et du New Jersey ont déclaré l’état d’urgence. En matinée, une dizaine de centimètres de neige recouvrait les trottoirs de la ville de New York.

Le service météo national (NWS) prévoit des rafales d’une vitesse de 80 à 120 km/h, en mettant en garde contre « des conditions de déplacement presque impossibles » dans le nord-est des États-Unis. Des températures glaciales sont attendues pour samedi et dimanche.

Bordée de neige en Gaspésie

Au Québec, la Gaspésie attend entre 15 et 30 centimètres de neige. Les précipitations devraient débuter dès samedi en début d’après-midi et se terminer dimanche matin. En ce qui concerne la Basse-Côte-Nord, « des vents très forts, jusqu’à 80 km/h » causeront de la poudrerie samedi, indique Maja Rapaic. La neige se changera ensuite en pluie verglaçante durant la nuit.

Le Grand Montréal et la région de Québec ne seront pas touchés par cette tempête.

Avec l’Agence France-Presse