Tensions en Ukraine

Le Canada, un acteur mineur en cas d’invasion

(Ottawa) Les tensions entre l’Ukraine et la Russie persistent et l’incertitude plane. S’il y avait une invasion, le Canada n’aurait aucune obligation envers l’Ukraine, qui n’est pas membre de l’OTAN. Et il serait illusoire que le Canada s’engage à envoyer des troupes dans un combat qui risquerait d’être sanglant, si ses alliés le demandaient.