(Ottawa) Les derniers convois de camionneurs et leurs supporters sont arrivés à Ottawa, où des milliers de manifestants et de véhicules se sont rassemblés dans un brouhaha de slogans, de chants, de cris, de pétarades et de coups de klaxon. Un hélicoptère portant la mention « F*** Trudeau » a également survolé le parlement.

Lila Dussault La Presse

L’obscurité est arrivée à Ottawa en même temps que les derniers convois de véhicules samedi. Une foule de plus en plus galvanisée poursuit son rassemblement dans le centre-ville de la capitale sous haute tension. Les coups de klaxon des camions lourds font vibrer le sol tandis que l’air résonne de musique et de l’explosion de pétard. L’ambiance est enflammée.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Pour certains manifestants, la vaccination obligatoire des camionneurs canadiens est la goutte qui a fait déborder le vase. Pour d’autres, il s’agit d’un mouvement de solidarité entre personnes vaccinées et non vaccinées. Tous demandent la fin des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Manifestation des camionneurs à Ottawa le 29 janvier 2022.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Manifestation des camionneurs à Ottawa le 29 Janvier 2022.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Manifestation des camionneurs à Ottawa le 29 janvier 2022.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Manifestation des camionneurs à Ottawa le 29 janvier 2022.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE 1 /5









Le nombre de personnes rassemblées au centre-ville s’apparente à la foule de la fête du Canada, a indiqué Amy Gagnon, agente aux communications pour le service de police d’Ottawa en fin d’après-midi samedi – soit plusieurs milliers de personnes. Certains protestataires ont toutefois dit à La Presse qu’ils estiment être « des centaines de milliers » sur place.

Entre solidarité et extrémisme

« Je ne veux plus de haine, je veux retrouver la liberté » affirme Patrick Acke, 51 ans et vacciné. L’Ottavien brandit une pancarte illustrant une poignée de main entre « vax » et « non-vax ».

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Manifestation des camionneurs à Ottawa le 29 janvier 2022. Sur cette photo : Kevin Daize et Christopher Eid

À ses côtés, Christopher Eid, 28 ans non vacciné en provenance de Montréal, ajoute : « Je pense que nos voix devraient être entendues par notre premier ministre. C’est un évènement pacifique qui unit les Canadiens de partout. »

Dans les rues autour, le trafic a été éloigné pour des raisons de sécurité. Clive Henderson, un facteur ontarien, qui a perdu son emploi pour le gouvernement fédéral parce qu’il n’est pas vacciné, prend aussi part au mouvement. « Je veux retrouver mon emploi, donc j’espère qu’il [le gouvernement] va changer d’avis. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Manifestation des camionneurs à Ottawa le 29 janvier 2022. Sur cette photo : Clive Henderson

Les slogans « No mandate » et « F* * *Trudeau » s’affichent sur les véhicules, pancartes et même sur un hélicoptère qui a survolé le parlement vers 14 h, alors qu’il s’agit d’une zone d’exclusion aérienne. Au même moment, Pat King, l’un des organisateurs, a encouragé la foule à scander « Justin Trudeau doit partir ».

PHOTO PATRICK DOYLE, REUTERS Un hélicoptère portant l’inscription « F* * *Trudeau » a été vu survolant le parlement, à Ottawa

Une vidéo publiée sur Twitter par le directeur général du ministère de la Défense nationale, Steven Thornton, montre des gens qui agitent leurs bras et scandent « Liberté » au Monument commémoratif de guerre du Canada, dont une personne qui semble sauter sur la Tombe du Soldat inconnu.

« Je suis révulsé de voir des manifestants danser sur la Tombe du Soldat inconnu et profaner le Monument commémoratif de guerre du Canada. », a écrit le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, sur Twitter.

« Des générations de Canadiens ont combattu et sont morts pour nos droits, y compris la liberté d’expression, mais pas pour cela. Les personnes impliquées devraient avoir honte. », a ajouté le général Eyre.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré sur Twitter que le Monument était sacré et que « le comportement que nous avons vu aujourd’hui est plus que répréhensible. »

Selon la police d’Ottawa, les dirigeants des convois travaillent toujours en collaboration pour assurer la sécurité de la manifestation. Un grand nombre de personnes sont toutefois indépendamment, tandis que des appels à la haine et à la violence ont circulé dans les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Aucun incident majeur n’avait eu lieu en fin de journée samedi, a précisé Amy Gagnon.

Justin Trudeau en isolement

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau n’était pas à Rideau Cottage samedi. « Il continue de s’isoler dans la région de la capitale nationale », a indiqué le bureau du premier ministre, qui n’a pas voulu commenter davantage la situation pour des raisons de sécurité.

L’Alliance canadienne du camionnage (ACC) s’est de nouveau dissociée de la manifestation contre la vaccination obligatoire, affirmant qu’il semble qu’un certain nombre de participants n’ont aucun lien avec le secteur du camionnage. Elle a prévenu que ces protestataires avaient des objectifs distincts.

La commémoration de l’attaque à la mosquée de Québec qui devait avoir lieu à Ottawa, s’est finalement déroulée en virtuel par crainte d’attaque raciste de la part de certains manifestants.

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, s’est joint aux protestataires sur la colline parlementaire, où il a livré un plaidoyer pour « la liberté ». « C’est une bataille pour regagner nos libertés, nos armes, nos mots. Nos armes sont la vérité, et la vérité gagnera toujours », a-t-il scandé.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Manifestation des camionneurs à Ottawa le 29 janvier 2022. Sur cette photo : Maxime Bernier

Drapeaux Gadsden Flag et commerces fermés

Parmi les centaines de drapeaux canadiens, québécois ou des patriotes volent aussi des drapeaux appelés Gadsden Flag. Jaunes et décorés d’un serpent à sonnettes et de la devise « Don’t Tread on Me » [ne me piétine pas], ce sont des drapeaux historiques américains liés au mouvement libertarien. Ils ont a notamment été utilisés par les militants pro-Trump lors de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Manifestation des camionneurs à Ottawa le 29 janvier 2022. Sur cette photo : Le drapeau Gadsden Flag

« On est venu pour ajouter nos noms à la cause. Ça va trop loin, le chantage avec la population. Ça dépasse les limites », a affirmé Patrick Acke, un jeune sherbrookois habillé de fourrures qui brandissait un drapeau Gadsden Flag sur le trottoir de la rue Wellington samedi matin.

Une foule sans masque a par ailleurs pris d’assaut le centre commercial Rideau dans la journée de samedi. Presque tous les commerces ont dû fermer leurs portes en après-midi. « On ferme maintenant, et on n’ouvrira pas demain », a confirmé à La Presse Elise Houle de la chocolaterie Laura Secord. À 17 h, lorsque le centre commercial a fermé, la police d’Ottawa a été déployée pour que les derniers récalcitrants quittent les lieux.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Manifestation des camionneurs à Ottawa le 29 Janvier 2022.

Dans des commerces et hôtels environnants, La Presse a constaté que les personnes ne portaient plus de masque. « Nous leur demandons, mais ils refusent de les mettre », a confié l’employé d’un hôtel qui ne pouvait parler publiquement.

La présence policière accrue dans la capitale se fait avec la collaboration des services de police d’Ottawa, de Toronto, de Durham, de London et de York, de même qu’avec la police provinciale de l’Ontario et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Des camionnettes, des agents à pied dans la foule et sur les toits patrouillent. Des drones surveillent les mouvements de la foule.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE 1 /4







Tôt samedi, le centre-ville d’Ottawa avait des airs de lendemain de veille, avec des tentes, des dormeurs dans des voitures, des auberges de jeunesse remplies et les Tim Hortons à plein rendement.

Avec La Presse Canadienne, et Léa Carrier, La Presse