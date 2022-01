(Ottawa) Le drapeau qui couronne le Parlement fait désormais écho à des centaines d’autres, brandis par les manifestants déjà massés sur la colline Parlementaire samedi, cils et barbes gelés, en habits de neige, de chasse ou en talons hauts. Après l’arrivée d’un premier convoi de camionneurs vendredi, la capitale s’apprête à être prise d’assaut par des milliers de nouveaux véhicules.

Lila Dussault La Presse

Sur la rue Wellington, en face du Parlement, un drapeau canadien flotte au crochet qui pend en haut de la grue d’un camion de construction. « Pour pendre Justin Trudeau ! », lance un manifestant en habits de camouflage, entouré de sa famille. Une idée qui fait rire le conducteur dudit camion : « Ce n’est pas que je n’y ai pas pensé, mais non, ce n’est pas le plan. »

Rappelons que les manifestants, qui s’opposent à la vaccination obligatoire des camionneurs, convergent vers Ottawa depuis plusieurs jours, dans un mouvement nommé « Canada Unity ». Vendredi soir, la file de camions stationnés sur trois voies de la rue Wellington devant le parlement faisait l’équivalent de six kilomètres de long, selon une estimation des autorités. Aucun dérapage n’a été rapporté par la police d’Ottawa.

Deux mille véhicules et 5000 piétons sont attendus à Ottawa pour la manifestation de samedi, selon les autorités. Des centaines de personnes ont déjà passé la nuit de vendredi dans la capitale.

Vendredi soir, le centre-ville a résonné des coups de klaxon et des cris d’une foule survoltée. Le premier convoi en provenance de Hamilton était arrivé. La parade a repris de plus belle samedi matin. Yves Poulin, arrivé vendredi de Saint-Georges-de-Beauce, salue La Presse d’un camion ProStar+.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Yves Poulin, de Saint-Georges-de-Beauce

Sur le trottoir, Patrick Acke et Gabriel Gouin, deux Sherbrookois habillés de fourrure, brandissent une pancarte rouge et le Gadsden Flag. Ce drapeau jaune décoré d’un serpent à sonnettes et de la devise « Don’t Tread on Me » [ne me piétine pas], apparaît un peu partout dans la foule. Il s’agit d’un drapeau historique américain lié au mouvement libertarien. Il a notamment été utilisé par les militants pro-Trump lors de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

On est venu pour ajouter nos noms à la cause. Ça va trop loin, le chantage avec la population. Ça dépasse les limites. Patrick Acke

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Patrick Acke et Gabriel Gouin, de Sherbrooke.

En plus des drapeaux Gadsden, les manifestants brandissent aussi drapeaux canadiens, québécois, des patriotes ou arborant des signes chrétiens.

Les autres convois attendus samedi

Les sept autres convois sont prévus au courant de la journée, pour une manifestation qui devrait débuter vers midi, selon des manifestants sur place.

Les mesures de sécurité autour du parlement sont toujours en place. La police d’Ottawa, la Gendarmerie royale du Canada et le service de protection parlementaire travaillent en coordination. Ces derniers filtrent l’accès des manifestants à la colline parlementaire : tout élément considéré comme dangereux (bâtons, feux d’artifice, etc.), est interdit sur place.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un contrôle de routine est effectué avant d’accéder à la colline parlementaire.

Angélique et Doc Tattoo, deux Québécois rencontrés sur place, utilisent de la sauge médicinale pour éloigner les mauvais esprits et pour éviter que la manifestation ne « vire en chicane. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Doc Tattoo

Rappelons que bien que les dirigeants des différents convois collaborent avec la police pour assurer une manifestation pacifique et sécuritaire, des messages haineux incitant à des actes criminels ont aussi circulé sur les réseaux sociaux au courant des derniers jours. La police d’Ottawa a affirmé que des individus avec des vues extrémistes, au niveau local et international, se sont greffés au mouvement.

« Nous sommes au courant des propos déplacés et menaçants tenus dans les médias sociaux en lien avec cette manifestation, indique la Police d’Ottawa sur Twitter vendredi. Nous faisons bon accueil aux manifestations pacifiques. Cela dit, la sûreté publique est primordiale – il y aura des conséquences pour les personnes s’adonnant à des actes criminels, à la violence et à des activités encourageant la haine. »

Tôt samedi, le centre-ville d’Ottawa avait des airs de lendemain de veille, avec des tentes, des dormeurs dans des voitures, des auberges de jeunesse remplies et les Tim Hortons à plein rendement.