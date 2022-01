Stockage du carbone

Des experts demandent à Ottawa de renoncer au crédit d’impôt

(Ottawa) Plus de 400 chercheurs canadiens sur le climat et d’autres experts demandent à la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, de renoncer à la création d’un crédit d’impôt pour les compagnies qui construisent des installations pour capter et stocker le carbone.