Avec la tempête et le froid, les derniers jours n’ont pas été de tout repos pour le milieu de l’itinérance.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Cette semaine, c’est très rock’n’roll. Il fait froid. Le transport est difficile. Ce ne sont pas des conditions idéales », dit Chantal Laferrière, directrice générale de la Mission St-Michael’s, une halte-chaleur où les personnes en situation d’itinérance peuvent venir manger, prendre une douche, rencontrer des intervenants et obtenir des vêtements.

« Tout le monde arrive tout mouiller. Ils ont froid et ils sont marabouts », dit Mme Laferrière. Ce matin, je voyais dans leur visage que la nuit avait été difficile. On a juste envie de les prendre dans nos bras. C’est triste à voir. »

Le mercure devrait chuter jeudi soir sous la barre des -20 °C. « On va être complet bientôt, mais on fait notre possible pour ne laisser personne à l’extérieur », a indiqué jeudi après-midi François Boissy, directeur de la Maison du Père. Avec le froid, l’établissement a ouvert une heure plus tôt que prévu.

Lorsque le centre aura atteint sa pleine capacité, la maison du Père communiquera avec le service de navette de la Mission Old Brewery. « On rentre les gens aux chauds jusqu’à ce que la navette vienne les chercher », indique M. Boissy.

Depuis le 1er décembre, un chauffeur et un conseiller parcourent les rues de Montréal entre 14 h 30 et 3 h tous les soirs et invitent les personnes sans-abri à être transportées à des ressources dans la ville qui assurera leur sécurité pour la nuit.

L’hiver dernier, près de 6500 hommes et femmes sans-abri ont utilisé le service de navette.

Plus de lits disponibles

Depuis les derniers jours, plus de lits sont disponibles pour les personnes en situation d’itinérance, au grand bonheur des intervenants du milieu.

Au début du mois de janvier, le variant Omicron s’est propagé rapidement dans le milieu de l’itinérance à Montréal. Plus de 500 personnes sans-abri ont été infectées et plusieurs ressources ont dû fermer leurs portes ou réduire leur capacité d’accueil.

Depuis une semaine, la Ville de Montréal peut accueillir jusqu’à 300 personnes en situation d’itinérance infectées par la COVID-19 dans le Stade de soccer de Montréal situé dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

« Dès qu’une personne obtient un test positif, elle est relocalisée en quelques heures au centre. Ça nous permet de travailler dans des mesures sécuritaires et ça réduit la pression sur nos équipes de première ligne », dit M. Boissy.

Un hébergement d’urgence temporaire dans le centre communautaire du Plateau a également vu le jour sur le boulevard Saint-Joseph, à Montréal. « Ça a libéré des places et ça a grandement aidé, parce toutes les autres places étaient pleines », dit Mme Laferrière.