Tempête de neige au Québec

Écoles fermées pour la journée, prudence sur les routes

Rentrée retardée, heure de pointe compliquée : une tempête de neige déferle sur le Québec. Des rafales et des précipitations allant jusqu’à 30 cm sont attendues, ce qui force la fermeture de plus de 2000 écoles à travers la province. La visibilité était nulle par endroit, notamment sur les routes de l’Estrie, de la Montérégie et de la région métropolitaine.