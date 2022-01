Éducation

Cégeps et universités

Une rentrée le 17 janvier, mais l’enseignement à distance permis jusqu’au 31

Comme c’est le cas pour les écoles primaires et secondaires, Québec prévoit que les étudiants des cégeps et des universités reviennent sur les campus à compter du 17 janvier, mais leur permet de rester en enseignement à distance jusqu’à la fin du mois. Pour bien des étudiants et des professeurs, l’incertitude persiste néanmoins.