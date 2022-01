Sciences

Agence spatiale européenne

L’hibernation chez les astronautes possible d’ici 20 ans ?

C’est un scénario digne d’un film de science-fiction : faire hiberner un équipage complet de six astronautes de la Terre vers Mars. Dans le contexte de la course pour l’exploration de la planète rouge, l’Agence spatiale européenne explore cette avenue inusitée, qui faciliterait les voyages dans l’espace, et l’envisage d’ici les deux prochaines décennies.