PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Taïjara Baril-Fournelle et son père François Baril-Robert ont patiné dimanche sous les flocons au parc Saint-Gabriel, dans le secteur de Pointe-Saint-Charles. La journée de lundi sera plus froide, et moins agréable pour pratiquer des sports d’hiver. « On [aura] un maximum de -14 ℃ avec un refroidissement éolien plus chaud, mais de -20. Par contre, pour mardi, les températures devraient remonter avec un maximum autour de -5 et -4 ℃ », affirme Georgina Barradas, d’Environnement Canada.