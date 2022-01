Le premier bébé de l’année 2022 au Québec est né dans la région de la Lanaudière le 1er janvier à minuit pile.

Alice Girard-Bossé La Presse

La fille est née à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne. Ses parents sont Kim Desautels-Daviault et Michel Paradis.

« C’est une très belle histoire. La mère est elle-même une infirmière en natalité ici. C’est son premier enfant », s’exclame au bout du fil Nathalie Gagnon, infirmière depuis 31 ans.

Le premier bébé de la Capitale nationale est né à 00 h 37 minutes à l’Hôpital Saint-François d’Assise du CHU de Québec-Université Laval. Le garçon, nommé Charles, pèse 6,2 livres.

La mère et l’enfant se portent bien, a indiqué le CHU de Québec sur les réseaux sociaux.

Deux minutes plus tard, à 00 h 39, une petite fille est née à l’Hôpital de La Malbaie. L’accouchement s’est bien déroulé et la petite pèse 5 livres et 7 onces, a indiqué le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« Au nom de toutes nos équipes, félicitations aux nouveaux parents et beaucoup de bonheur en 2022 », a indiqué le CIUSSS.

À l’hôpital Ste-Justine, à Montréal, le premier bébé est né à 3 h 09 du matin. « Le petit garçon Évan est venu égayer le début d’année de ses parents en pointant le bout son nez tôt ce samedi 1er janvier. Toutes nos félicitations aux parents et à l’équipe soignante », a indiqué l’hôpital sur Facebook.