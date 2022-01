Le premier bébé de l’année 2022 au Québec est né dans la région de la Capitale-Nationale le 1er janvier à 00 h 37 minutes.

Alice Girard-Bossé La Presse

Le garçon, nommé Charles est né à l’Hôpital Saint-François d’Assise du CHU de Québec-Université Laval. Il pèse 6,2 livres.

La mère et l’enfant se portent bien, a indiqué le CHU de Québec sur les réseaux sociaux.

Deux minutes plus tard, à 00 h 39, une petite fille est née à l’Hôpital de La Malbaie. L’accouchement s’est bien déroulé et la petite pèse 5 livres et 7 onces, a indiqué le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

« Au nom de toutes nos équipes, félicitations aux nouveaux parents et beaucoup de bonheur en 2022 », a indiqué le CIUSSS.

À l’hôpital Ste-Justine, à Montréal, le premier bébé est né à 3 h 09 du matin. « Le petit garçon Évan est venu égayer le début d’année de ses parents en pointant le bout son nez tôt ce samedi 1er janvier. Toutes nos félicitations aux parents et à l’équipe soignante », a indiqué l’hôpital sur Facebook.