Un groupe de défense des juifs canadiens est consterné que plusieurs croix gammées aient été sculptées dans la neige d’une patinoire communautaire sur l’île de Montréal.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Il est alarmant de voir la patinoire, un symbole si fondamental de l’identité canadienne et des plaisirs hivernaux qui attire les enfants et les familles, être souillée par des symboles de haine », a déclaré Michael Mostyn, chef de la direction de B’nai Brith Canada, une organisation de service et un groupe de défense juifs canadiens, dans un communiqué.

« Cet acte d’antisémitisme répugnant doit être condamné par tous, et nous espérons que les auteurs seront identifiés et tenus responsables », a-t-il ajouté.

Mardi soir, un membre de la communauté juive a visité la patinoire extérieure du parc Danyluk à Mont-Royal. Sa vidéo montre au moins quatre croix gammées à la surface de la patinoire.

L’organisme a signalé l’incident à l’unité des crimes haineux du Service de police de Montréal (SPVM) et a avisé Peter Malouf, maire de Mont-Royal. Le maire Malouf a lancé une enquête, a indiqué l’organisme. Les auteurs restent pour le moment non identifiés.

« L’incident de mardi est loin d’être le premier outrage antisémite impliquant des installations sportives au Canada », a soutenu l’organisme. En août, des participants d’une ligue juive de baseball de la région de Toronto ont trouvé une croix gammée géante dessinée dans le sable sur un terrain de baseball où ils devaient jouer.