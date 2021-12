(Ottawa) L’incendie qui s’est déclaré le mois dernier à bord du NCSM Fredericton alors que la frégate naviguait au large des côtes norvégiennes aurait pu être évité, selon le vice-amiral Craig Baines, commandant de la Marine royale canadienne.

La Presse Canadienne

L’incendie du 18 novembre aurait commencé après que l’équipage de Fredericton eut oublié de débrancher une pompe de cale temporaire qui avait été installée pendant les réparations de la pompe principale, a expliqué M. Baines à La Presse Canadienne.

L’armée a affirmé qu’il n’y avait eu aucun blessé, bien que le capitaine de Fredericton eut déclaré que la lutte pour éteindre l’incendie était difficile en raison des espaces exigus et de la mer agitée à l’époque.

Le fait que l’incendie ne soit pas le résultat d’un problème systémique dans les frégates de la marine est une bonne nouvelle, mentionne M. Baines. Il admet toutefois que les 12 navires de guerre qui composent la flotte commencent à montrer leur âge.

Les frégates de la classe Halifax sont entrées en service dans les années 1980 et ont été la proie d’un certain nombre d’incendies et d’autres problèmes ces dernières années. Néanmoins, leur remplacement par de nouveaux navires n’est pas prévu avant le début des années 2030.

M. Baines indique qu’il travaille avec d’autres parties du gouvernement pour s’assurer que la flotte obtienne les mises à niveau et les réparations dont elle a besoin pour continuer à protéger le Canada et à fonctionner à l’étranger jusqu’à ce que les bateaux neufs soient en service.