Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide de la population pour retrouver un homme de 66 ans qui manque à l’appel depuis jeudi.

Florence Morin-Martel La Presse

Léopold Yvon Fournier a été vu pour la dernière fois jeudi à 13 h 30, alors qu’il était chez lui dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité, en plus du temps froid qui « est un facteur aggravant ».

L’homme de 66 ans parle français et souffre de troubles cognitifs. Il se déplace à pied et a une « démarche particulière » puisque sa jambe gauche frotte le sol, écrit le SPVM, par voie de communiqué. M. Fournier a la peau blanche, il mesure 5’5’’et pèse 79,5 kg. Il a les yeux bleus et les cheveux blancs.

La dernière fois qu’il a été vu, Léopold Yvon Fournier portait un manteau noir de marque The North Face, un pantalon jeans bleu, une tuque noire avec un emblème rouge, des gants gris et des bottes noires.

L’homme fréquente souvent le restaurant Tim Hortons près de l’intersection du boulevard Langelier et de l’avenue Parkville, ainsi que le secteur de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.