(Montréal) Près de 360 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés de courant dimanche matin à la suite de vents forts qui ont soufflé au cours des dernières heures sur le sud de la province.

La Presse Canadienne

La grande majorité des pannes étaient situées en Montérégie, avec 107 360 clients touchés, selon un bilan de la société d’État publié peu après 6 h.

Les régions des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais suivaient avec respectivement 66 648, 44 398 et 37 288 clients touchés. À Laval, ils étaient 24 947, et à Montréal 23 207.

Dans un message publié en soirée, Hydro-Québec a expliqué que ses monteurs sont mobilisés et travaillent à rétablir le service, bien que les vents leur compliquent la tâche.

Selon Environnement Canada, des rafales maximales de 106 km/h ont été mesurées à l’aéroport de Montréal. Les vents ont soufflé jusqu’aux alentours de 90 km/h dans plusieurs régions environnantes du sud du Québec.

« Toutes les régions proches du fleuve » y ont goûté, a résumé la météorologue Maja Rapaic.

Environnement Canada a retiré en cours de nuit l’essentiel de ses avertissements météorologiques au Québec. La dépression est maintenant passée à l’est, mais le temps sera encore venteux dimanche.

Des secteurs au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au Saguenay et sur la Côte-Nord, continuent cependant de faire l’objet de vents violents.

Un camion-remorque s’est renversé peu après minuit sur l’autoroute 13, à Laval, en raison des forts vents, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ).

« Le camion, qui était vide lors de l’incident, s’est retrouvé sur le parapet qui sépare la travée sud et la travée nord […] au niveau du pont Bisson. Le conducteur est demeuré coincé dans la cabine, mais n’a subi aucune blessure », a indiqué le sergent Stéphane Tremblay, un porte-parole de la SQ.