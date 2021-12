« Plus de 400 monteurs sont au travail pour rétablir le service. Nous visons à rétablir le service pour la majorité dans la prochaine journée », a écrit la société d’État, qui prévient que rétablir le courant pourrait être plus long dans certains cas.

Plus de 210 000 clients privés d’électricité au Québec

(Montréal) Le courant n’était pas encore rétabli chez plus de 211 000 clients d’Hydro-Québec à 14 h, dimanche.

La Presse Canadienne

Ces pannes ont été causées par les vents forts qui ont soufflé durant la nuit sur le sud de la province. Les conditions météorologiques ont causé « d’importants dégâts », a expliqué Hydro-Québec en début de matinée.

« Plus de 400 monteurs sont au travail pour rétablir le service. Nous visons à rétablir le service pour la majorité dans la prochaine journée », a écrit la société d’État, qui prévient que rétablir le courant pourrait être plus long dans certains cas.

« En raison de l’ampleur de l’évènement, il n’est malheureusement pas possible de préciser les délais de rétablissement pour chaque lieu précis », ajoute Hydro-Québec, qui appelle ses clients à la « patience ».

Le nombre de clients touchés par les pannes a diminué depuis 6 h où il avoisinait les 380 000.

Vers 14 h, la Montérégie était la région la plus touchée puisqu’on y recensait 68 847 clients privés de courant, selon un bilan de la société d’État.

Les régions des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais comptaient respectivement 42 367, 25 636 et 28 689 clients sans électricité. Sur l’île de Montréal, ils étaient 9921 et à Laval 8837.

Selon Environnement Canada, des rafales maximales de 106 km/h ont été mesurées à l’aéroport de Montréal. Les vents ont soufflé jusqu’aux alentours de 90 km/h dans plusieurs régions environnantes du sud du Québec.

« Toutes les régions proches du Fleuve » y ont goûté, a résumé la météorologue Maja Rapaic.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Un arbre a été déraciné devant le Régine Café sur la rue Beaubien.



PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le vent a laissé des traces dimanche matin sur le boulevard Saint-Laurent à l’angle de la rue Beaubien.



PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Un arbre est tombé sur la rue Gounod.

Environnement Canada a retiré en cours de nuit l’essentiel de ses avertissements météorologiques au Québec. La dépression est maintenant passée à l’est, mais le temps sera encore venteux dimanche.

Des secteurs au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au Saguenay et sur la Côte-Nord, continuent cependant de faire l’objet de vents violents.

Un camion-remorque s’est renversé peu après minuit sur l’autoroute 13, à Laval, en raison des forts vents, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ).

« Le camion, qui était vide lors de l’incident, s’est retrouvé sur le parapet qui sépare la travée sud et la travée nord […] au niveau du pont Bisson. Le conducteur est demeuré coincé dans la cabine, mais n’a subi aucune blessure », a indiqué le sergent Stéphane Tremblay, un porte-parole de la SQ.