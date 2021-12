Les pannes d’électricité se sont multipliées au Québec, samedi soir. La Montérégie est particulièrement touchée tandis que des alertes météorologiques de vents violents et de pluie verglaçante sont en vigueur dans toute la province.

Le nombre de clients d’Hydro-Québec sans électricité est passé de près de 115 000 à plus de 310 000 au cours de la soirée.

La Montérégie a été particulièrement touchée avec 91 698 foyers privés électricité. À Montréal, le bilan est monté à 69 492 clients de la société d’État tandis qu’en Outaouais, ce sont 25 684 clients qui ont expérimenté des pannes de courant. Dans les Laurentides, 22 917 habitations ont été coupées du réseau d’Hydro-Québec. Dans le Centre-du-Québec, 20 842 foyers manquaient aussi de courant.

Des vents pouvant atteindre des rafales de 100 kilomètres à l’heure ont secoué plusieurs grandes villes et régions de la province samedi soir dont Montréal, Québec, l’Estrie, la Beauce, Lanaudière, la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent et la vallée du Richelieu. À Anticosti, Natashquan et en Minganie, une alerte d’onde de tempête pouvant provoquer un déferlement de vagues était aussi en vigueur samedi.

Malgré ces conditions météorologiques, la Sûreté du Québec ne rapportait pas d’accidents majeurs samedi. « Il y a eu quelques sorties de route et de nombreux appels liés aux vents violents », a indiqué sergente Marythé Bolduc de la Sûreté du Québec.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un résidant nettoie les vitres de son véhicule stationné dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

Même si la pluie avait cessé en début d’après-midi dans la région de Montréal, de la pluie verglaçante affectait toujours certaines régions, comme Charlevoix. En Gaspésie et sur la Côte-Nord, la pluie verglaçante devait se poursuivre jusqu’en soirée.

Les températures continueront toutefois d’augmenter progressivement au courant de la journée dans l’ensemble de la province, et le verglas se fera de moins en moins présent, souligne Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

« Ce qui va suivre, par exemple, ce sont les grands vents », poursuit-il. Les rafales s’amorceront en premier lieu dans le sud-ouest de la province, dans le secteur de Témiscamingue et en Outaouais, puis en soirée dans la région du Grand Montréal. Tout le sud du Québec sera affecté par les vents au courant de la nuit. « On parle de rafales de 90 jusqu’à 100 kilomètres/heure par endroit », indique Simon Legault.

Environnement Canada s’attend à ce que les vents causent plusieurs pannes de courant dans la province. Le météorologue rappelle que les objets qui pourraient être entraînés par le vent doivent être attachés solidement, comme les abris pour automobiles.

Samedi après-midi, Hydro-Québec rapportait quelques pannes de courant dans la province. Le pire est toutefois attendu en soirée, prévient M. Legault. Les automobilistes devront être prudents lors de leurs déplacements samedi soir en raison des vents.

L’état des routes sera toutefois adéquat dimanche. « On ne s’attend pas à ce qui est tombé [samedi] en termes de pluie gèle au courant de la nuit. Même s’il y a des températures qui sont négatives, ça prend quand même plus de froid que ça pour faire une patinoire et que ce soit dangereux » sur les routes, explique Simon Legault. Des températures au-dessus de zéro sont attendues dans la journée dimanche, et le froid se fera à nouveau sentir au Québec vers la fin de la semaine.

Plus de 280 000 foyers privés de courant en Ontario

Plus de 280 000 Ontariens ont été privés d’électricité samedi soir en raison de vents violents qui ont fait des ravages dans le sud de la province et déclenché un avertissement généralisé d’Environnement Canada.

Utility Hydro One a déclaré que des pannes affectaient environ 210 000 clients samedi à 22 h, et que ceux des zones les plus durement touchées devraient rester dans l’obscurité pendant la nuit.

Les forces de police du sud de l’Ontario disent qu’elles répondent à des appels concernant des fils tombés, des arbres et des débris volants.

Environnement Canada a émis pendant la journée de samedi des avertissements de vent pour la quasi-totalité de la région sud de la province, avec des rafales entre 90 et 120 kilomètres par heure attendues en soirée.

En début de nuit, la plupart des avertissements n’étaient plus en vigueur.

