Justice et faits divers

Procès de la belle-mère de la fillette de Granby

Ce que le jury ne savait pas

La belle-mère de la fillette de Granby, qui a été déclarée coupable jeudi de meurtre au deuxième degré et de séquestration, a déjà été accusée de voies de fait contre l’enfant. Le jury n’était toutefois pas au courant de cette troublante information et ne savait pas non plus que le procès actuel a failli se conclure sans verdict.