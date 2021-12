Environnement

Montée des eaux

Des experts demandent de mieux planifier la protection des berges

(Montréal) Devant la montée « irréversible » des eaux et la hausse des tempêtes menaçant les berges et des municipalités, un groupe d’experts appelle le Canada à mieux planifier la protection de ses côtes et à inclure des solutions fondées sur la nature.