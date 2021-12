(Montréal) Des centaines d’écoles et de centres de formation ont été forcés de fermer leurs portes lundi, en raison de la première tempête de neige qui s’abat sur le Québec cet hiver, alors que la circulation routière se fait difficile dans plusieurs régions.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Dans Lanaudière, le Centre de services scolaire (CSS) des Samares a notamment choisi de fermer plus de 80 établissements en raison des conditions météo. Idem pour les CSS des Laurentides, des Navigateurs et des Découvreurs, dans la région de Québec.

Les Centres de services scolaire de Charlevoix, de l’Estuaire, du Pays-des-Bleuets, du Chemin-du-Roy, des Premières-Seigneuries, des Bois-Francs, des Appalaches, de la Riveraine et de Beauce-Etchemin sont également fermés. D’autres écoles sont aussi fermées en Mauricie et sur la Côte-Nord.

Rappelons que la plupart des établissements ont suspendu l’ensemble de leurs activités, du transport scolaire en passant par le service de garde et les cours réguliers. Des communications écrites sont envoyées aux parents et via les réseaux sociaux.

Dans la métropole, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) demeure ouvert pour toute la journée de lundi, comme la plupart des établissements montréalais d’ailleurs. Des retards pourraient toutefois être à prévoir dans le transport scolaire, ont rappelé plusieurs écoles sur leur site internet.

Pas d’accident majeur

La Sûreté du Québec rapportait lundi matin plusieurs accrochages et une circulation difficile sur les axes autoroutiers de la grande région de Montréal. De la pluie verglaçante s’est d’ailleurs mise de la partie pour compliquer d’autant plus la conduite.

On ne rapportait toutefois pas d’accident majeur tôt en matinée. Les autorités recommandent toujours aux usagers d’adapter leur conduite et de ralentir au besoin pour éviter les accrochages. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a aussi appelé à la prudence lundi avant-midi.

Dans Charlevoix, Environnement Canada s’attend à recevoir jusqu’à 20 centimètres lundi, pendant que sur la Côte-Nord, on attend entre 20 et 40 centimètres. « La neige combinée aux vents forts causera de la poudrerie par endroits qui réduira la visibilité sur ces secteurs. Cette neige sera suivie d’une période de pluie verglaçante en fin de journée », a précisé l’agence fédérale sur son site.

Celle-ci note également que « l’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits » et la visibilité « soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie », pendant que « les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes ».

Avec La Presse Canadienne