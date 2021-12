Pour l’instant, c’est à Québec-Lévis et à Sherbrooke où les fêtards ont le plus fait appel à Nez rouge, avec plus de 300 raccompagnements. La région de Montréal, elle, a vu environ 150 raccompagnements, la plupart dans la dernière fin de semaine.

(Montréal) De retour sur les routes après une année de pause due au confinement, Opération Nez rouge a déjà raccompagné 2328 Québécois chez eux en deux fins de semaine.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

« C’est une année qui est assez atypique, on ne se le cachera pas », a indiqué la directrice des communications de l’organisme, Marilyn Vigneault, en entrevue téléphonique.

Seulement une vingtaine de régions étaient couvertes par le service dans les deux dernières semaines, comparativement à une soixantaine en 2019. Voilà pourquoi Mme Vigneault « invite vraiment les gens à visiter « operationnezrouge.com » pour aller vérifier quelles sont les dates et heures d’ouverture de leur région ». Il est aussi possible d’appeler ou d’utiliser l’application mobile.

Pour l’instant, c’est à Québec-Lévis et à Sherbrooke où les fêtards ont le plus fait appel à Nez rouge, avec plus de 300 raccompagnements. La région de Montréal, elle, a vu environ 150 raccompagnements, la plupart dans la dernière fin de semaine.

« On tombe en décembre et on voit déjà que l’esprit des fêtes est un peu plus réveillé chez la population, a souligné Mme Vigneault. Les partys, ça reprend tranquillement même si c’est avec certaines mesures. Certaines entreprises se lancent, d’autres non. »

Santé et sécurité

En raison de la pandémie, tous doivent porter le masque médical à l’intérieur. Les bénévoles, eux, « doivent présenter un passeport vaccinal valide ».

En plus, « on désinfecte les surfaces et les mains fréquemment, on valide la présence de symptômes chez les personnes accompagnées et les bénévoles, on tient un registre et on demande aussi, lorsque c’est possible, d’ouvrir un peu les fenêtres de la voiture pour créer une aération », a ajouté Mme Vigneault.

Elle a prévenu que les bénévoles sont en droit de refuser de servir quelqu’un qui ne respecterait pas ces mesures.

Conducteurs recherchés

Même si « ce défi-là de recruter des bénévoles est un enjeu connu chaque année », Mme Vigneault a indiqué que la pandémie de COVID-19 « semble avoir eu un impact » supplémentaire.

Elle invite la population à s’inscrire, comme « il n’est pas trop tard » pour mettre la main à la pâte. « On en demande toujours plus, car plus on a de bénévoles, plus ça nous permet de répondre à plusieurs appels, et ce, dans des délais plus courts. »

« Les gens qui nous contactent peuvent être bénévoles pour un soir, pour plusieurs soirs. […] Vous allez voir, c’est vraiment une expérience familiale, conviviale », a-t-elle expliqué, disant que, jusqu’à présent, « ça se passe très bien avec les clients ».