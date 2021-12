Une vingtaine de manifestants se sont rassemblés devant le bureau du premier ministre François Legault, à Montréal, pour réclamer la régularisation du statut de tous les travailleurs sans-papiers de la province. Une initiative, qui permettrait de remédier à la pénurie de la main-d’œuvre au Québec, estime le groupe Solidarité sans frontières.

Coralie Laplante La Presse

« Un statut pour tous », ou « tout le monde est essentiel » scandaient les manifestants à l’angle de la rue Sherbrooke Ouest et de l’avenue McGill College.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« On propose de régulariser tous ces gens afin de pouvoir répondre aux besoins de main-d’œuvre [du Québec] », affirme à La Presse Bouba Kane, porte-parole de Solidarité sans frontières. « Ces immigrants, en majorité, ils travaillent au noir [et] ils se font exploiter par des compagnies, et l’État ne dit rien », renchérit-il. M. Kane évoque que les travailleurs sans-papiers œuvrent déjà en sol québécois, et qu’un statut de résident permanent ou de travailleur leur permettrait de travailler dans de meilleures conditions.

L’association qui a organisé l’évènement dénonce aussi les déportations des travailleurs au statut précaire. « Au lieu de nous donner l’opportunité de rester […] pour combler votre fameuse pénurie de main-d’œuvre, vous préférez nous déporter ou nous forcer à devenir sans-papiers, des travailleurs au noir, faciles à exploiter », déplore l’organisme, sur la page Facebook de la manifestation.

