Justice et faits divers

Fusillade mortelle à Anjou

Montréal reste « sécuritaire », assure le SPVM

Malgré la hausse des fusillades, dont la plus récente a fait un mort et un blessé à Anjou jeudi, la métropole demeure une ville « sécuritaire », a martelé jeudi la police de Montréal, en appelant au calme et à la poursuite des efforts contre la circulation des armes à feu.