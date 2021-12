(Québec) La ville de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, est en deuil après la mort d’un homme de la communauté qui aurait attendu les secours pendant plus de deux heures avant d’être pris « en charge correctement », dans la nuit de mardi. Sa mort est survenue pendant les heures de fermeture des urgences de Senneterre, au grand dam de la mairesse, qui demande au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, d’intervenir personnellement. Le CISSS assure que l’« ensemble des protocoles en vigueur ont été respectés ».

Fanny Lévesque La Presse

« Ce que nous redoutions est arrivé », écrit la nouvelle mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat, dans une lettre adressée au ministre Dubé.

Les urgences du Centre de santé de Senneterre sont fermées 16 heures par jour depuis la mi-octobre en raison de la pénurie de personnel. La décision a été prise par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT), ce qui avait été déploré notamment par l’ex-maire Jean-Maurice Matte, qui critiquait un manque d’écoute de la direction.

« Depuis plusieurs semaines, nos équipes travaillent de bonne foi avec le CISSSAT afin de trouver des solutions à la problématique actuelle. Nous avons toutefois le regret de vous informer qu’un citoyen de Senneterre, un mari, un père de famille, un frère, est décédé hier matin dû à la rupture de service de notre urgence », poursuit Mme Pelchat dans sa missive.

« Aujourd’hui, c’est toute une communauté qui est en deuil », indique aussi la Ville de Senneterre dans un communiqué publié mercredi.

Des minutes qui auraient pu tout changer

Selon le récit rapporté par la mairesse, l’homme de 65 ans aurait souffert d’un malaise abdominal dans la nuit du 30 novembre. Il aurait composé le 911 vers 2 h 40. « Il a dû attendre plus de deux heures avant d’être pris en charge correctement », écrit-elle dans sa lettre au ministre. La prise en charge aurait aussi été retardée par le fait que « la seule ambulance était déjà en route vers Val-d’Or » au moment des évènements, déplore-t-elle.

Senneterre se situe à environ 70 km de Val-d’Or. Une fois qu’il est arrivé à l’hôpital de l’endroit, vers 5 h, l’homme aurait finalement été transféré vers l’hôpital d’Amos pour subir une intervention chirurgicale. Val-d’Or se trouve également à 70 km d’Amos.

Son décès a malheureusement été constaté dans l’ascenseur alors qu’il était attendu à la salle d’opération. Selon le chirurgien vasculaire qui devait l’opérer, la prise en charge du patient cinq minutes plus tôt aurait pu tout changer. Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de Senneterre

« Il habitait à 10-15 minutes à pied du Centre de santé de Senneterre », a confié la mairesse Pelchat en entrevue avec La Presse.

Le CISSSAT assure que l’« ensemble des protocoles en vigueur [avaient] été respectés ». La présidente-directrice générale de l’organisation, Caroline Roy, qui a offert ses condoléances à la famille de l’homme, confirme qu’une « revue diligente de l’ensemble de la situation a été effectuée à la suite du malheureux évènement ».

« Les informations transmises concernant les services ambulanciers, les informations au dossier de l’usager et les échanges réalisés avec les équipes soignantes concernées ont permis de conclure que l’ensemble des protocoles en vigueur ont été respectés », écrit-on.

Mme Roy précise que l’« analyse des circonstances et de la séquence d’interventions réalisées auprès de la personne démontre que la fermeture du CLSC de Senneterre n’est pas un facteur ayant contribué au décès de la personne ».

Le ministre doit s’impliquer

La mairesse implore le ministre Dubé de s’impliquer personnellement dans le dossier et d’ordonner la réouverture des urgences de Senneterre. « C’est le plan de contingence du CISSSAT, alors on veut que le ministre Dubé s’occupe de ce dossier-là précisément. On l’a déjà interpellé, et lui, il dit toujours qu’il a confiance au CISSSAT. Nous, on veut des réponses », a-t-elle expliqué en entrevue.

La Ville de Senneterre se mobilise actuellement pour recruter les quatre infirmières qui seraient nécessaires à la réouverture des installations à temps complet. « C’est là qu’on en est », a ajouté la nouvelle mairesse. Elle demande par ailleurs des « mesures concrètes » pour éviter « toute découverture ambulancière ».

« Malgré la collaboration du CISSSAT pour trouver des solutions et recruter la main-d’œuvre manquante, le travail ne se fait pas assez rapidement. L’hiver s’est installé, la population est inquiète et on souhaite à tout prix éviter qu’une situation similaire ne se reproduise. Il faut absolument que le ministre de la Santé et des Services sociaux et la PDG du CISSSAT revoient les modalités du plan de contingence pour assurer à la population un accès à des services de proximité qui répondent à leurs besoins », conclut-elle.

Le cabinet du ministre Dubé n’avait toujours pas réagi à la sortie de la Ville de Senneterre au moment d’écrire ces lignes.

Le Centre de santé de Senneterre dessert une population régionale de quelque 4000 personnes.