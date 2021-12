Environnement Canada a déclaré que la pluie devrait principalement s’atténuer jeudi et vendredi, bien qu’un système plus petit devrait affecter la côte sud tard vendredi.

Plus d’une vingtaine d’avertissements météorologiques restent en vigueur dans le sud et sur la côte de la Colombie-Britannique, alors qu’une autre tempête frappe la province au moment où les gens nettoient toujours les dégâts causés par les inondations et les coulées de boue précédentes.

La Presse Canadienne

Environnement Canada affirme que la côte centrale et la côte ouest de l’île de Vancouver pourraient recevoir jusqu’à 150 mm de pluie, et jusqu’à 120 mm dans la région de Bella Coola, tandis que la vallée du Fraser inondée à l’est d’Abbotsford pourrait recevoir jusqu’à 100 mm. Des vents forts avec des rafales à 90 km/h sont également prévus.

Le district régional de Squamish-Lillooet a émis un ordre d’évacuation pour les propriétés près de Birken en raison d’un risque de glissement de terrain à Neff Creek. La ville d’Abbotsford a également émis des alertes et des ordres d’évacuation pour les propriétés le long de Florence Drive, Sumas Mountain Road, Lower Sumas Mountain Road, Glencoe Drive et North Parallel Road.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que la province faisait tout son possible pour s’assurer que les gens et les collectivités disposent des ressources et du soutien dont ils ont besoin, notamment des refuges, de la nourriture, des médicaments, des kits d’urgence et du carburant.

Un avis aux voyageurs a été émis et des équipes d’entretien ont été envoyées sur des tronçons de l’autoroute 20 entre Bella Coola et Williams Lake en réponse aux fortes précipitations prévues pour la côte centrale. Des avertissements aux voyageurs sont également en place pour les tronçons de l’autoroute 1, de l’autoroute 3 et de l’autoroute 7.

Le British Columbia River Forecast Centre a émis des veilles de crues pour les côtes centrale et sud, le bas Fraser et toute l’île de Vancouver.

Environnement Canada a déclaré que la pluie devrait principalement s’atténuer jeudi et vendredi, bien qu’un système plus petit devrait affecter la côte sud tard vendredi.