Détecter la COVID-19 grave plus tôt

Chez les moins de 60 ans, les cas de COVID-19 grave sont rares parmi les personnes infectées. Encore plus chez les vaccinées. Et s’il était possible de détecter plus tôt les patients à risque d’une version grave de la maladie pandémique ? Aux quatre coins du monde, notamment à Montréal, des chercheurs planchent pour trouver des signes précurseurs.