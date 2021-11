(Vancouver) Le maire d’Abbotsford, communauté la plus durement touchée par les inondations en Colombie-Britannique, estime qu’il faut réparer de toute urgence les digues dans la vallée du Fraser, alors que l’on prévoit encore de la pluie la semaine prochaine et qu’une rivière dans l’État de Washington voisin pousse toujours l’eau vers le nord.

La Presse Canadienne

Des averses étaient attendues jeudi, mais le maire Henry Braun craignait davantage les prévisions de la semaine prochaine. « De 80 à 100 mm de pluie sont prévus à partir de mardi », a-t-il déclaré jeudi matin en conférence de presse. « C’est ce qui me préoccupe, si nous ne réparons pas d’ici là les brèches dans les digues. »

La rivière Nooksack, dans l’État de Washington, au sud, a fait monter le niveau des eaux de 15 cm supplémentaires, a déclaré le maire Braun, bien qu’une station de pompage rejette 2,2 millions de litres par minute. « On est bien loin de ce qu’il faudrait pomper pour compenser toute l’eau qui vient de l’autre côté de la frontière. » Le maire a d’ailleurs indiqué qu’il parlerait jeudi avec le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee.

Le maire Braun indique qu’il a déjà mentionné aux premiers ministres Justin Trudeau et John Horgan, ainsi qu’à d’autres ministres provinciaux, que la facture serait salée. « Ils ont répondu que la province serait là pour nous, mais lorsqu’on se met à faire des calculs, on monte rapidement jusqu’à 1 milliard de dollars, à mon avis. »

Le maire d’Abbotsford rappelle que la Ville avait évalué il y a quelques années à 400 millions $ les coûts pour reconstruire les digues qui ont été rompues cette semaine.

Pour l’instant, il a déclaré que des travaux étaient en cours pour réparer une conduite d’eau afin que les agriculteurs qui n’ont pas été touchés par les inondations puissent abreuver leurs animaux. « Nous faisons tout notre possible pour trouver ces fuites sous quatre ou cinq pieds d’eau et les réparer. Ce n’est pas une tâche facile », a-t-il dit. Sur les 20 000 têtes de bétail dans la zone inondée, le maire Braun a entendu dire qu’environ 2000 bêtes étaient mortes.

Le chef de la police d’Abbotsford, Mike Serr, a déclaré lors de cette conférence de presse qu’une quarantaine de personnes se trouvaient toujours dans la zone couverte par un ordre d’évacuation, tandis que le niveau des eaux continuait de fluctuer. « Vous mettez en danger nos premiers intervenants, nos services de secours en restant là-bas. Alors s’il vous plaît, quittez le secteur », a demandé M. Serr.

L’armée en renfort

Des membres des Forces armées canadiennes ont commencé à arriver jeudi en Colombie-Britannique, premier contingent de plusieurs centaines de soldats promis par M. Trudeau pour aider la province à se remettre des inondations et des coulées de boue dévastatrices.

Jeudi matin, le Commandement des opérations interarmées du Canada a annoncé que neuf membres de l’équipe de réponse immédiate de la 3e Division du Canada, basée à Edmonton, étaient arrivés pour coordonner les futurs efforts sur le terrain.

D’autres militaires sont sur un pied d’alerte et pourront être déployés dès que l’équipe avancée et le gouvernement provincial auront déterminé à quel endroit. Un avion Hercules a décollé de la base de Trenton, en Ontario, alors qu’un hélicoptère Griffon provenant d’Edmonton et un Cyclone de la base navale d’Esquimalt, sur l’île de Vancouver, pourront aussi être mis à contribution.

Le gouvernement Horgan a déclaré l’état d’urgence mercredi en réponse aux inondations et aux glissements de terrain qui ont commencé dimanche après que des précipitations record ont inondé une grande partie du sud de la province pendant plus de 48 heures. On confirme le décès d’une personne dans un glissement de terrain qui a emporté des véhicules sur une route près de Pemberton.

Le premier ministre Horgan a déclaré que des restrictions de voyage seront en vigueur pour garantir que les biens essentiels et les services médicaux et d’urgence puissent atteindre les communautés sinistrées.

Les équipes continuent de fouiller les débris laissés par les glissements de terrain le long de la route 99 près de Lillooet et de la route 7 près d’Agassiz, pour déterminer si des véhicules sont coincés sous la boue. Aucun corps n’a été retrouvé mercredi, mais au moins deux personnes sont toujours portées disparues.

Des efforts étaient en cours jeudi pour aider les voyageurs bloqués à se rendre à leur destination dans les zones inondées du sud de la province. Un train spécial de VIA Rail a transporté environ 200 voyageurs bloqués de Hope jusqu’à Vancouver pendant la nuit de jeudi.