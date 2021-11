(Québec) Dégoûté par le résultat de l’élection municipale, le plus visible des opposants au projet de tramway de Québec a décidé de rendre les armes et de fermer la populaire page Facebook qu’il avait créée.

Gabriel Béland La Presse

« Qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? J’ai perdu, on a perdu », explique Stéphane Lachance dans une vidéo diffusée mardi.

L’homme était la figure de proue du mouvement anti-tramway à Québec. Selon lui ce projet allait « saccager la ville ». Il a notamment organisé une manifestation à l’été 2020 qui avait attiré 200 personnes.

Mais l’élection de Bruno Marchand a été un coup dur pour lui. M. Marchand est en faveur du tramway. En tout, 75 % des voix sont allées à des partis en faveur du projet. Le candidat Jean-François Gosselin, qui promettait de mettre un frein au chantier, a obtenu 24,7 % des votes.

« C’est encore très difficile pour moi. Je ne digère pas ça. Vous savez l’énergie que j’ai mise dans ce combat-là dans les deux dernières années », se lamente M. Lachance dans la vidéo filmée dans sa voiture.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La page Facebook qu’il avait créée, Tramway non merci, est suivie par 9000 personnes. Elle sera fermée d’ici vendredi a annoncé Stéphane Lachance.

« Je ne comprends pas qu’une majorité de gens opposés au tramway n’ont pas fait l’effort d’aller voter. Parce qu’essentiellement c’est ça : les gens ne sont pas allés voter », selon sa lecture.

Le taux de participation à Québec a été de 45 %. Lachance pense que les opposants au tramway n’ont pas exercé leur droit de vote et ont plutôt « décidé de rester à la maison et de regarder Netflix ».

« Vous aimez ça vous faire contrôler par des gauchistes qui vont vous amener dans toutes sortes de patentes complètement loufoques ? demande l’homme. C’est ça qui va arriver, parce que les gauchistes ils vont voter. Faque vous allez subir leur folie. »

Le nouveau maire de Québec a été très clair durant la campagne : il croit que la capitale a besoin d’un transport en commun structurant. Le tramway sera selon lui sa « colonne vertébrale ». Marchand a aussi indiqué qu’il voudrait améliorer le projet mis en place par l’administration de Régis Labeaume.

Stéphane Lachance n’est pas le seul anti-tramway à se remettre en question depuis l’élection. Jean-François Gosselin a démissionné de son poste de chef de Québec 21.

Le conseiller de Québec 21 Stevens Mélançon expliquait récemment que son parti allait changer de ton dans le dossier du tramway.

« On n’a plus grand-chose à dire. Nous ne sommes même plus l’opposition officielle. Ils sont 17 en faveur. À ce moment-là, on aura beau faire les tractations qu’on veut sur le tramway, dit-il. On va faire le chien de garde, mesurer les coûts, les impacts pour les citoyens, les commerçants… »