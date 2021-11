Le directeur du SPVM, Sylvain Caron, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante

« Je suis sans mot. » Le chef du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, ne s’explique toujours pas la mort tragique de Thomas Trudel, un adolescent de 16 ans, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension dimanche soir.

Alice Girard-Bossé La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est une situation inacceptable […] C’est un évènement de trop, encore. Il faut vraiment que l’ensemble des acteurs de la communauté se mobilisent », a-t-il expliqué mardi lors d’une conférence de presse, ajoutant qu’il souhaite trouver les coupables le plus rapidement possible.

« Je demande aux gens qui ont la moindre information de les transmettre au 911 ou à Infocrime Montréal », a-t-il aussi réclamé, en disant vouloir faire avancer l’investigation.

Thomas Trudel, 16 ans, retournait chez lui dimanche soir après une sortie au parc lorsqu’il a été abattu à deux pas de sa maison, dans Saint-Michel. Les motifs demeurent inconnus et aucune arrestation n’a été rapportée, deux jours après le drame. Un individu aurait tiré dans sa direction après un bref échange verbal ; l’adolescent a alors reçu une balle au haut du corps. Il n’y a eu ni échange de coups ni tentative de vol entre le suspect et la victime. C’est un témoin de la scène qui a appelé le 911. L’adolescent n’était pas connu des policiers. Il s’agissait du 31e meurtre à survenir à Montréal cette année.

Afin de ne pas nuire au travail des enquêteurs, le directeur du SPVM est demeuré très flou sur les informations recueillies par ceux-ci jusqu’à maintenant. « L’enquête se déroule très bien. Les enquêteurs sont à pied d’œuvre. Ça progresse, mais ça peut prendre du temps. Toutes les informations qui nous sont acheminées sont vérifiées », s’est-il limité à dire.

Le SPVM analyse actuellement les caméras de surveillance dans le secteur. Deux caméras de sécurité urbaine se trouvent dans le quartier soit une première à l’intersection de la 47e rue et de la 25e avenue et une seconde au parc François-Perrault, près de la bibliothèque municipale.

L’été dernier, la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, avait lancé l’opération Centaure, une stratégie provinciale de lutte contre la violence liée aux armes à feu. Depuis le début de l’année, 567 armes ont été saisies depuis le début de l’année sur le territoire du SPVM.

« Il faut aller plus loin encore, a soulevé M. Caron ce sujet. Il faut travailler auprès des jeunes. Pourquoi on est rendue aujourd’hui, en 2021, avec des jeunes qui se procurent des armes à 16 ans ? Il y a un phénomène particulier, alors il faut travailler à la source, avec les jeunes. »

« C’est difficile à comprendre », dit Plante

De son côté, la mairesse de Montréal Valérie Plante a promis mardi de continuer à « tout mettre en œuvre, comme le SPVM l’a fait depuis la tragédie dans la nuit de dimanche, pour trouver le ou les coupables ». « Nous allons continuer à faire front commun, avec les organismes communautaires, la police et la Ville, pour que ce type de tragédie ne se reproduise plus », a-t-elle dit.

Visiblement ébranlée par les évènements, Mme Plante a dit vouloir envoyer toute son énergie et ses sympathies à la famille, aux amis et aux proches de Thomas Trudel, mais également « à toute la communauté » qui est « complètement atterrée » par ce crime.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La mairesse Valérie Plante et le directeur du SPVM Sylvain Caron placent des fleurs à l’endroit où Thomas Trudel a été abattu.

« De savoir qu’il y a un jeune homme qui a été abattu froidement, c’est difficile à imaginer, c’est difficile à comprendre. […] Je sais qu’il avait 16 ans. C’est trop petit. Ça n’a pas de sens. C’est un moment qui est bien sûr difficile pour nous tous et toutes, surtout pour les gens qui le connaissaient bien », a-t-elle dit devant les caméras, sans cacher ses émotions.

Ce n’est pas comme ça qu’on est à Montréal. On ne veut pas cette violence gratuite, tous ces incidents qui impliquent des armes à feu. On veut des milieux de vie sécuritaires où enfants peuvent aller à l’école en sécurité et s’amuser avec leurs copains sans risques. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Malgré tout, la cheffe de Projet Montréal s’est voulue rassurante, en affirmant que les ressources déployées dans les derniers mois, depuis la recrudescence des fusillades à Montréal, « portent fruit ». « Nous allons continuer sur cette lancée », a-t-elle assuré, en promettant d’en faire plus pour sécuriser les quartiers.

En campagne électorale, son parti a promis d’injecter la somme de 110 millions sur quatre ans pour lutter contre les violences armées et assurer la sécurité des Montréalais.