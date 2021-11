Sciences

Les phtalates

Le plastique tue

Ce n’est pas pour rien qu’on les appelle en anglais les everywhere chemicals : les phtalates sont présents dans de nombreux produits ou plastiques qui nous entourent. Malgré plusieurs études les mettant en cause dans des maladies comme le diabète ou l’obésité, peu de lois réglementent leur utilisation, notamment dans les produits de la vie quotidienne. Pour la première fois, des chercheurs américains ont fait le lien entre les phtalates et un risque plus élevé de mortalité chez l’humain, en particulier lié aux maladies cardiovasculaires. Ils espèrent que cette preuve supplémentaire permettra de mieux réglementer ces produits chimiques.