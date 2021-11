(Québec) Les 60 000 employés de la fonction publique du Québec retourneront au bureau de façon progressive à compter du 15 novembre.

Tommy Chouinard La Presse

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a confirmé cette décision qui n’est pas une surprise compte tenu des assouplissements aux consignes sanitaires annoncés la semaine dernière.

« La consigne de privilégier le télétravail prend fin. Le retour en présentiel est donc possible, et ce sera à chaque employeur de déterminer la formule qui (lui) convient », affirmait le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le 2 novembre.

Le retour au bureau des fonctionnaires était prévu au départ le 7 septembre, mais la quatrième vague de la COVID-19 avait entraîné le report de l’opération.

Québec vise à ce que 50 % des employés retournent au bureau d’ici le 14 janvier. Ce sera 100 % du personnel d’ici le 28 janvier.

Le gouvernement a retenu une formule hybride, alors que les fonctionnaires seront présents sur les lieux de travail pour un minimum de deux jours par semaine et seront en télétravail le reste du temps.

« Je le réitère : le télétravail pour les employés dont les tâches sont propices à ce mode de travail est là pour rester. À partir du 15 novembre, ce sera le début d’une ère nouvelle pour l’ensemble du personnel », estime Sonia LeBel. Elle se dit « persuadée que cette façon de faire permettra un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle et qu’il rendra le gouvernement plus attrayant ».