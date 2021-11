PHOTO FOURNIE PAR RICHARD POULIN

« Le centre-ville de Saint-Georges, en Beauce, a un cachet unique. Le secteur des passerelles qui permettent de traverser l’île Pozer, qui baigne au cœur de la rivière Chaudière, est tout simplement magnifique. Grâce au barrage gonflable qui permet de créer un plan d’eau semblable à un lac sur plus de 2,5 km, les kayakistes et les amateurs de paddleboard peuvent en profiter pour pagayer. Les marcheurs peuvent découvrir sur leur parcours plus de 70 œuvres monumentales, alors qu’à la fin mai, ce sont les 750 cultivars de lilas qui se donnent à voir pendant un peu plus de deux semaines avec leurs couleurs et leurs parfums », dit Richard Poulin, citoyen de Saint-Georges.