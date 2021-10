La pratique religieuse continue à baisser au Canada, selon une nouvelle étude de Statistique Canada. Le Québec reste le champion de la faible fréquentation des lieux de culte, et les personnes nées à l’extérieur du Canada sont plus religieuses.

Mathieu Perreault La Presse

Au Québec, chez les 20-40 ans, seulement 8 % se rendent dans un lieu de culte au moins une fois par mois, contre une moyenne de 13 % au Canada et de 30 % chez les personnes qui ne sont pas nées au pays. Les données ont été colligées entre 2017 et 2019.

Cela dit, le Québec demeure la région où le plus de gens déclarent avoir une affiliation religieuse : toujours chez les 20-40 ans, c’est le cas de 70 % des Québécois, de 64 % des Ontariens et de 46 % des habitants de la Colombie-Britannique, à l’autre bout du spectre.

« Le rapport parle comme beaucoup de “catholicisme culturel” au Québec, même chez les gens dans la trentaine et peut-être même dans la vingtaine », observe Philippe Vaillancourt, fondateur du site d’information religieuse Présence. « On ne voit pas encore pour le moment d’influence du cours ECR, qui a été implanté en 2008. Il faudra voir quand seront incluses les cohortes nées entre 2000 et 2010. »

Le taux de participation religieuse est deux fois plus important au Québec chez les non-catholiques, qui sont passés de 9 % de la population en 1985 à 18 % 35 ans plus tard.

Une province moins spirituelle

Le Québec a aussi un moins grand intérêt pour la spiritualité que les autres régions : 40 % des gens ayant une affiliation religieuse y déclarent que ce n’est pas important dans leur vie, une proportion deux fois plus forte qu’ailleurs au Canada.

Philippe Vaillancourt déplore l’utilisation de critères stricts pour caractériser l’activité religieuse.

On parle d’aller dans des lieux de culte ou de prier, mais pour beaucoup de gens, il y a d’autres manifestations de la spiritualité, aller se promener dans la nature par exemple. Philippe Vaillancourt, fondateur du site d’information religieuse Présence

Les champions de la pratique religieuse au Canada sont les témoins de Jéhovah (86 % de fréquentation mensuelle des lieux de culte), les mormons (80 %), les mennonites (75 %) et les pentecôtistes (72 %). Le taux de fréquentation des lieux de culte est de 42 % chez les musulmans et de 24 % chez les juifs.